Se aviva debate sobre reactivación de la explotación del litio de Uyuni

El retorno al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el interés de las empresas alemanas por empezar a explotar e industrializar el litio del salar de Uyuni, volvió a activar la polémica sobre el tema, el mismo que quedó congelado hace un año y medio, después de que el entonces presidente Evo Morales tuvo que detener el decreto de acuerdo con los alemanes por presión de los potosinos.



Ante la posible reactivación del proyecto, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, advirtió que no permitirá una vez más negociaciones secretas, a espaldas del pueblo potosino.



Dijo hoy estará en la ciudad de La Paz y entregará una carta pidiendo una reunión al presidente Arce para hablar sobre el tema del litio y otros temas que urgen para Potosí.



Acotó que no permitirán que, como en el pasado, se exploten los recursos naturales de Potosí y no se beneficie en nada el departamento, “si vuelven a hacer lo mismo, la población reaccionará”.



En los último días, autoridades salientes y entrantes del MAS anunciaron como una prioridad la reactivación de este proyecto y las condiciones en que se explotaría el “oro blanco” del salar.



Sobre el proyecto, el presidente Luis Arce declaró: “Si las compañías alemanas se ajustan a las condiciones, entonces continuaremos la cooperación”, en una entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung poco después de ganar la elección y citada en una nota por la alemana DW.



El salar de Uyuni es el lago salado más grande del mundo. Ahí se encuentran hasta 20 millones de toneladas de esta materia prima que los países industrializados necesitan para la producción de baterías. Ante el cambio de Gobierno, según la publicación de la DW, las esperanzas por explotar ese potencial son mayores por el lado alemán.



“Hemos hecho a Bolivia una propuesta muy interesante que también tiene en cuenta criterios sociales y ecológicos. Una parte sustancial del valor agregado debe permanecer en la región”. Los productos de desecho del proceso de fabricación podrían transformarse en fertilizantes y los especialistas podrían recibir capacitación local sobre el modelo alemán. Las células solares deben cubrir las necesidades de energía de la planta, declaró a la DW Heiner Marx, director ejecutivo de la empresa especialista en potasa K-Utec, compañía que iba a construir las instalaciones de producción de litio en Uyuni.



Marx dijo que, después de “casi dos años perdidos” en Uyuni, la compañía ahora quiere llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno de Bolivia.

Según el decreto paralizado, Bolivia tendría el 51% de las acciones y los alemanes el 49%. El proyecto iba a durar 70 años.

Instituciones y comunidades de tres países forman alianza en torno al litio

Instituciones sociales, académicas y comunidades de Argentina, Chile y Bolivia crearon la alianza “el triángulo del litio” como espacio de intercambio de conocimientos y producciones académicas a fin de desarrollar propuestas integrales en torno a este recurso natural.



A partir de las investigaciones y experiencias generadas buscan mejorar la calidad de vida de los pueblos de los tres países.



Con este fin, la alianza trinacional ha previsto un ciclo de conferencias virtuales. La primera será hoy a las 15:00, moderada por Fundación Jubileo sobre el tema “Litio, oportunidades de desarrollo para las comunidades del territorio indígena originario campesino”.



La exposición estará a cargo de Dony Manuel Alí, abogado, proyectista de normativas del sector, asesor de comunidades de la provincia Nor Lípez, cooperativas mineras, empresas y de organizaciones sociales, además de activista por los derechos de los pueblos del Altiplano.



En la alianza participan especialistas en el área, docentes, investigadores y ciudadanos vinculados el tema. Su desafío es analizar la producción del litio a partir de los aportes de diversas disciplinas, “pues esta realidad es compleja y multidimensional, esta actividad minera implica a la economía y al medioambiente”, destacan los integrantes de la alianza.