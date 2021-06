Analista: Compra de oro para subir las RIN es una medida desesperada

La propuesta de anteproyecto de ley del presidente Luis Arce Catacora para autorizar al Banco Central de Bolivia (BCB) la compra de oro nacional para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y realizar operaciones en los mercados internacionales es calificada como una medida desesperada ante la caída de reservas en divisas y las dificultades para concretar la emisión de bonos soberanos.



A través de sus redes sociales, Arce informó ayer que la “Asamblea Plurinacional debe analizar que el precio del oro fue en ascenso en la última década y se prevé que aumente” y agregó que “es necesario facilitar al BCB mecanismos y normas para que aplique una política de administración eficiente de nuestras Reservas que beneficie a Bolivia”.



Sin embargo, el economista José Gabriel Espinoza declaró que el propósito del Gobierno es monetizar las actuales reservas en oro y convertirlas en dólares, dada la escasez de este tipo de divisas.



“Es una medida desesperada, porque además está diciendo que la emisión de bonos soberanos, estos 3 mil millones de dólares que estaban previstos emitirse en los mercados de deuda, pues no se va a poder llevar a cabo”, dijo.



Por ello, agregó que se trata de un plan b ante la imposibilidad de concretar la colocación de bonos soberanos con los que se pretendía incrementar las RIN.



Espinoza señaló que el Gobierno no logró emitir bonos soberanos ante la desconfianza del mercado externo sobre al manejo de la política económica de Bolivia y las dificultades que el país tendría para pagar nuevas deudas. Ante esa situación, las tasas de interés de los eventuales financiamientos tendrían una elevada tasa de interés superior al 8 por ciento.



Por su parte, el economista Mauricio Ríos García también cuestionó la medida anunciada por Arce. “Mala idea: tanto el Gobierno como el público necesitan dólares. Para conseguir liquidez tendría que hacer algún swap (permuta, intercambio) de deuda. Dicho de otro modo, con un nivel tan bajo de reservas, si acaso hubiera alguna urgencia bancaria, no podría hacerle frente con gramos o lingotes de oro”, publicó el analista en Twitter.



Por otro lado, Espinoza mencionó que la compra de oro por parte del BCB no tendrá un significativo impacto en el fortalecimiento de las RIN, dado que incrementará sus reservas en oro, a través de la compra, pero perderá reservas en divisas (dólares).



Según datos del BCB, al 8 de junio de 2021, las RIN alcanzaron un valor de 4.883 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 1.979 millones están en divisas (dólares) y 2.626 millones, en oro.





La medida frenará el contrabando

El economista Germán Molina dijo que, en la coyuntura actual, muchos países del mundo optan por aumentar sus tenencias de oro, por lo que espera que la medida planteada por el presidente Luis Arce pueda consolidarse, ya que permitirá sostener el tipo de cambio fijo.



Además, indicó que la compra de oro por parte del BCB permitirá evitar el contrabando de este producto hacia países vecinos.



Sin embargo, dijo que es necesario encarar un proceso de compra del metal, fundición y certificación internacional para incorporarlo como contabilidad dentro de las RIN del BCB.