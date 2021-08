Prodem recibe crédito de Bs 137,2 millones del Banco Unión

El Banco Prodem S.A., con accionistas venezolanos, recibió un crédito de 137,2 millones de bolivianos por parte del Banco Unión, con participación mayoritaria del Estado boliviano.

“Banco Prodem S.A. comunica que en fecha 20 de agosto de 2021, ha sido informado sobre la aprobación de una línea de crédito de Bs. 137.200.000.- otorgada por Banco Unión S.A. en favor de nuestra Institución”, señala una nota, con fecha de 23 de agosto de 2021, publicada en el sitio web de la Bolsas Boliviana de Valores (BBV).

El sitio web de Prodem señala que a partir de la gestión 2008, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) se constituye en el mayor accionista de la entidad financiera.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), así como a lo que consideró como sus filiales en Uruguay y Bolivia, y a las entidades locales Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario.

La sanción llegó a los principales bancos del régimen de Maduro, en respuesta al “arresto ilegal” de Roberto Marrero, que fungía como jefe del departamento del presidente encargado de Venezuela.

Sin embargo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) señaló en ese entonces que Prodem no figura en Bolivia como una filial del venezolano Bandes, sancionado por Estados Unidos, sino como una entidad boliviana, y carece de operaciones que puedan estar afectadas por esa sanción.

En el informe de estados financieros, Prodem explica que, como efecto de la sanción a su principal accionista Bandes, ese banco “también fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Dicha medida tiene un alcance para las transacciones dentro, hacia o en tránsito por los Estados Unidos; así como, la prohibición para cualquier ciudadano norteamericano de realizar cualquier transacción financiera con alguna persona que se encuentre dentro de las listas. En este sentido, el alcance de esta medida en el caso de Banco Prodem, no ha tenido mayores efectos, considerando que no dispone de bienes ni intereses de su propiedad en Estados Unidos, además que por la orientación del negocio que está dirigido a operaciones de microcrédito, ejecutadas en un 99% en bolivianos, no realiza operaciones de comercio exterior”.

" Banco Prodem, a pesar de haber sido afectado con la sanción, ha continuado operando sin mayores contratiempos, aunque con ciertas limitaciones que han sido encaradas de manera seria y responsable, respaldados por el grado de solvencia y solidez que muestran la situación patrimonial, cuyos resultados al cierre de junio 2021 comparativamente respecto a junio 2020, reflejan un desempeño razonable", añade parte del informe.