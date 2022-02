Denuncian 8 áreas ilegales de explotación de oro en el parque Madidi

Entre 2021 y 2022 se reportan 8 puntos de explotación ilegal de oro en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, lo que provoca un proceso de sustitución de la vocación turística de la región por un modelo extractivista de recursos naturales que destruye sectores económicos alternativas y fuentes de empleo locales, denuncian dirigentes indígenas y comunarios de la región.



La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) advirtió que el Gobierno nacional realiza una entrega y enajenación de las áreas protegidas a actividades extractivas.



“Denunciamos la otorgación de derechos mineros a cooperativistas locales que sirven de fachada para el ingreso de capitales chinos, colombianos, brasileños (en el Parque Nacional Madidi)”, advirtió la Contiocap a través de un pronunciamiento público.



A enero de 2022 se identificaron tres nuevos puntos de actividad minera ubicados a orillas del río Tuichi, al interior del Madidi.



Los comunarios consultados por Los Tiempos identificaron las áreas como Suyo Suyo, Pintata y Charopampa, en donde evidenciaron la apertura de camiones, afectando la flora del lugar.



Mientras tanto, durante el 2021 los comunarios observaron cinco áreas dentro del área protegida: San José, Santa Rosa, Yana Kifhka, Santa Clara Alarcón y Arroyo Taruzani.



“Estas no son concesiones, son cuadriculas y no tienen licencia ambiental, no tienen autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), de ninguna autoridad ambiental competente, están haciendo actividad sin medidas de mitigación ambiental”, advirtió a este medio un poblador que evitó identificarse para no tener conflictos posteriores.



Agregó que los trabajadores ingresan con maquinarias, retroexcavadoras, palas cargadoras frontales, volquetas plastificadoras, grandes estructuras de metal, compresoras, tuberías, pertrechos mineros y galones de combustible.



Mientras tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Alex Villca, informó que en 2020 se identificó una sola cooperativa minera en actividad, sin embargo, en 2022 la cifra creció a 5 cooperativas.



Explicó que Rurrenabaque es uno de los municipios más afectados porque es la puerta de ingreso al Madidi. Dijo que la actividad minera y la pandemia provocan una afectación a las vocaciones productivas de la región.



Villca añadió que en 2020 la región recibía más de 20.000 turistas al mes, mientras que a diciembre de 2021 la cifra cayó hasta los 3.000 visitantes.



“Desde el nivel central se llevan acciones sistemáticas para ahogar todas las alternativas económicas que empoderan a la población local como el turismo”, finalizó Villca.