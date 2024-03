Auríferos advierten que flujo de dólares baja por cupos a las exportaciones de oro

Una de las federaciones de las cooperativas mineras auríferas más grandes del país advirtió que los cupos a las exportaciones del oro instaurados por el Banco Central de Bolivia (BCB) disminuyen el flujo de dólares al país y constituye una desventaja para el resto de comercializadoras. La organización señaló que se debatirán este y otros puntos en un ampliado de emergencia a realizarse en los próximos días.

“El acuerdo de los cupos a la exportación de oro no lo firmamos. No puede salir un decreto que suplante la ‘ley del oro’. No queremos que haya ventajas institucionales. La misma ley decía que el BCB es otro comprador más”, manifestó ayer el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda.

El dirigente añadió que “las propias comercializadoras tienen problemas de circulación de dólares” debido a las limitaciones impuestas para la exportación del oro.

En diciembre del año pasado se conoció que el BCB había fijado cupos de exportación del oro en dos toneladas (sólo para ese mes) y planeaba el límite para 2024. El propósito es cubrir primero las intenciones de compra del preciado metal que tiene la entidad monetaria para reforzar sus reservas internacionales.

Esto se definió a través del DS 5076 que establece que el directorio del BCB fijará “el cupo que será exportado periódicamente y los requisitos para la emisión del certificado de exportación de oro, previa verificación de la cantidad que se requiere para la reposición de las reservas de oro”, que en los últimos meses disminuyó por su monetización.

Balmaceda añadió que las regalías distribuidas a Gobiernos locales podrían bajar, ya que del 2,5 por ciento sólo 1,5 por ciento es pagado por la producción del oro, mientras que el restante 1 por ciento se lo paga por su exportación.

Aunque no se pudo conocer la posición del BCB con relación a estas preocupaciones del sector aurífero, ayer el presidente de la entidad, Edwin Rojas, dijo en Sucre que, con las medidas implementadas recientemente por el Gobierno después del acuerdo con los empresarios, el dólar ha bajado.

“Desde que se firmó el acuerdo la semana pasada, lo que se advierte en todos los mecanismos de seguimiento que el BCB realiza es que el tipo de cambio fue bajando de manera importante , y estamos volviendo nuevamente a una estabilidad a la cual ha estado nuestro país acostumbrado durante todos estos años”, declaró.