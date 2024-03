Tarifa de uso de aeropuerto aumentará de $us 25 a $us 40 a partir del 4 de abril

A partir del 4 de abril, la tarifa de derecho de aeropuerto internacional experimentará un aumento significativo, pasando de $us 25 a $us 40, lo que representa un incremento de $us 15.

Elmer Pozo, director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), anunció el dinero se destinará a cubrir necesidades clave, como mejoras en seguridad y tecnología en vuelos internacionales.

"El DUA internacional es de 25 dólares y desde el 4 de abril será 40 dólares", confirmó Pozo.

Del monto total, se prevé que $us 35 sean asignados a Naabol, mientras que $us 5 serán destinados a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Estos fondos se utilizarán para el mantenimiento de 13 radares a cargo de Naabol y para llevar a cabo mejoras en terminales aeroportuarias.

A pesar del ajuste en la tarifa, se garantiza que los pasajeros en rutas nacionales no se verán afectados, según lo confirmó Néstor Ríos, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

La medida fue rechazada por la Cámara de Turismo porque tendrá, como consecuencia, un desincentivo para los visitantes al país.