Gobierno envía a la ALP otros tres proyectos de ley para créditos por $us 290 millones

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) informó este miércoles que tiene almacenadas 45.636 toneladas de arroz en sus silos, con cuyo volumen se garantiza la provisión de este grano Emapa dice que tiene 45.636 toneladas de arroz almacenadas para abastecer el mercado interno

El transporte pesado anunció que no se reunirá hoy con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y mantiene su decisión de bloquear las carreteras el 3 y 4 de junio a menos que el presidente Luis El transporte pesado ratifica su bloqueo; no se reunirá con Montaño, sólo con Arce

Los bancos devolvieron en 12 meses $us 1.000 millones, aproximadamente, a sus depositantes en moneda extranjera, y no es una novedad la reducción de depósitos en la moneda estadounidense debido al Banca devolvió casi $us 1.000 millones a depositantes en 12 meses, dice la ASFI