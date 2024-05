Control Social: “No vamos a aceptar” alza de los pasajes

El Control Social de las OTB del municipio de Cochabamba rechazan la socialización del estudio de costos del transporte público y la posible alza de sus tarifas; mientras que el transporte libre ratifica su estado de emergencia reclamando la nivelación del pasaje y la Alcaldía confía en hacer conocer el documento a las organizaciones vecinales.

“No vamos a aceptar la subida de las tarifas de transporte. Ni siquiera tiene sentido hacer una socialización porque ya sabemos cuál es la posición del transporte, sabemos cuánto da el estudio técnico, pero aun así nosotros no vamos a aceptar la subida de las tarifas y esto no viene de parte de nosotros, esto viene desde las bases, desde los mismos vecinos”, declaró ayer el presidente del Control Social, Daniel Vargas.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación del Transporte Libre de Cochabamba, declaró que su sector está “en estado de emergencia con movilizaciones en lo posterior, en caso de que esto (la socialización) no llegue a buen puerto. Estamos advirtiendo (…), por derecho nos corresponde una actualización de tarifas de transporte público de pasajeros. Esto no va a afectar el pasaje diferenciado, no va a afectar el pasaje escolar, no va a afectar el pasaje universitario ni va a afectar el pasaje del adulto mayor”.

La fijación de una nueva tarifa corresponde al Concejo Municipal que debe aprobar una propuesta aprobada por consenso en el Comité de Transporte del municipio, del que forman parte las federaciones de transportistas, la Alcaldía, el Control Social, las juntas vecinales y otras instancias involucradas en el tema.