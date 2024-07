Ajuste de la ASFI aumenta del 10% al 20% comisión para otras monedas extranjeras

Los nuevos ajustes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) diferencian y amplían los límites de las comisiones para las operaciones con el exterior en otras monedas extranjeras distintas al dólar, de 10% a 20%, de acuerdo a la normativa de la entidad.

Algunos analistas económicos consideran que la nueva determinación aumentará la escasez ya no sólo del dólar, sino también de otras monedas extranjeras. La ASFI señaló que la medida es para evitar abusos de las entidades financieras.

Cambios

En abril de este año, la ASFI comunicó, a través de su circular 816, que las comisiones por transacciones con el exterior y por giros al exterior no podían exceder de un 10% cuando los montos superaban los 1.000 dólares estadounidenses “o su equivalente en otra moneda extranjera”.

El martes la ASFI modificó este Reglamento de Tasas de Interés, Comisiones y Tarifas, y estableció una diferenciación entre las comisiones aplicadas a los dólares y a otras monedas extranjeras.

Así, las comisiones para transacciones con el exterior (que incluyen transferencias, compras por internet, pagos por POS físicos, retiros en cajeros automáticos) para los dólares se mantienen con un límite de hasta un 10%, pero las comisiones para estas transacciones en otra moneda extranjera se amplían hasta un 20%.

Los cambios se dan después de que, el 22 de mayo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señalara que el límite del 10% no cubría el precio al cual la moneda era ofrecida, dificultando el acceso a los dólares.

Pero también ocurren después de que la ASFI detectara que las transferencias con el extranjero en otras monedas extranjeras se incrementaron: en diciembre del año pasado apenas llegaban a un 5% del total, mientras que para este mes se elevaron a un 63% (ver infografía).

La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, dijo que los nuevos cambios se adoptaron porque “había costos asociados adicionales y otros servicios” que debían adquirir las entidades financieras al tranzar con otras monedas extranjeras distintas al dólar. Pero también afirmó que se lo hacía para “evitar se realicen cobros excesivos”.

Se conoce que se habían recibido denuncias de que los bancos sumaban (al límite del 10%) otros costos en las transacciones con otras monedas extranjeras.

Por otro lado, Espinoza dijo que se modificó “uno de los reglamentos al consumidor financiero”, en el marco de la Ley 393, para que “las entidades financieras aseguren la continuidad de los servicios financieros ofrecidos, que sean requeridos por los consumidores financieros, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera”.

Análisis

El analista económico Darío Monasterio explicó que los ajustes hechos por la ASFI constituyen “un error tremendamente grande”, porque disminuirá la oferta de divisas alternativas al dólar. “El dólar seguirá subiendo en el mercado paralelo, la gente demandará más dólares porque hay un problema de oferta”.

Con relación a la obligación de que los bancos aseguren la continuidad de los servicios dijo que estas entidades no atienden transacciones con dólares no porque no quieran, sino porque escasea la divisa o se ha encarecido. “No se puede obligar al banco a hacer transacciones si no tiene dólares”.

El economista Germán Molina indicó que la medida generará escasez en las otras monedas extranjeras y que ante estas señales los exportadores preferirán no traer su dinero al país. “Sería racional depreciar el boliviano, pero no se lo hará porque las condiciones sociales y políticas no están dadas”.