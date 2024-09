“Yasta”, la billetera móvil que mejora la experiencia de los usuarios con mensajes emergentes para las transacciones

“YASTA” es la Billetera móvil boliviana que constantemente busca satisfacer las necesidades de los usuarios que confíen en ella, ayudando y aplicando mejoras para brindar una experiencia completa al momento de su uso.

Con el propósito por mejorar la experiencia de los usuarios con la tecnología y las actuales formas de acceder a operaciones financieras a través del uso de las novedosas billeteras móviles que existen en el mercado, algunos meses atrás, se puso en vigencia una nueva alternativa de billetera móvil para los bolivianos llamado “YASTA” haciendo alusión a la culminación de alguna acción con la frase ¡ya está!

YASTA, es una billetera móvil desarrollada totalmente por ingenieros bolivianos con el objetivo de dar, soluciones que estén acordes a nuestra realidad, necesidades y deseos que conllevan nuestra cultura y costumbres.

Desde su existencia, miles personas en todo el país ya descargaron la billetera YASTA de forma gratuita a través de Play Store para teléfonos Android y App Store para dispositivos Iphone, para luego experimentar los beneficios que trae consigo esta billetera móvil.

Uno de los principales objetivos de la billetera móvil YASTA, es incluir a segmentos que al momento no estén bancarizados, es decir, todas aquellas personas que por alguna razón no tengan cuentas bancarias, de tal modo que no estén restringidas de realizar sus operaciones financieras, dando la posibilidad de realizar cobros y pagos mediante lectura de códigos QR, retirar dinero de cajeros automáticos de Banco Unión, enviar dinero a otra billetera móvil, enviar dinero a contactos de teléfono móvil que tengan la billetera móvil YASTA, recargar crédito a líneas telefónicas Entel, Tigo y Viva, entre otras que se implementarán en el corto y mediano plazo.

¿Qué hace a YASTA diferente a otras billeteras móviles que existen en el país?

La billetera móvil YASTA se destaca por una alianza estratégica realizada con el Servicio General de identificación Personal - SEGIP, esto posibilita que los usuarios realicen pagos de manera rápida y sencilla para la obtención de carnet de identidad nuevo y renovación tanto física como digital; obtención de carnet de identidad nuevo para personas extranjeras, así como renovación o modificación de datos; y licencias de conducir nacionales y para personas extranjeras.

Otro por destacar, es el retiro de efectivo de los cajeros automáticos de la red más amplia a nivel nacional que cuenta Banco Unión, tanto en el área urbana como rural, sin la necesidad de contar con una tarjeta de débito y simplemente con la generación de un código de autorización desde la billetera móvil

Además, YASTA ha implementado el envío de mensajes emergentes o mensajes “push” que llegan como notificaciones al momento de recibir una transferencia, ya sea interbancaria, entre billeteras y al momento de realizar retiros de cajeros automáticos, brindando así información sobre los pagos y retiros realizados en esta solución digital financiera, marcando un diferenciador ante otras billeteras del mercado.

Para los usuarios que valoran enormemente la protección de sus datos y transacciones, la billetera de los bolivianos “YASTA” desarrolló el servicio de notificación de cobros en tiempo real para tener un mejor control y seguridad en las transacciones efectuadas.

Los mensajes emergentes o notificaciones push que envía esta app. la billetera móvil YASTA se podrán visualizar cuando el teléfono móvil esté inactivo, dependerá si el usuario tiene activa la función de notificaciones; y cuando el usuario tenga la billetera móvil activa, esta se visualizará como un mensaje “pop up” o que aparecerá repentinamente en la pantalla completa del dispositivo, con el detalle del nombre, monto y motivo de la transacción.

Los usuarios al momento de utilizar esta solución integral y efectiva desarrollada por el Banco Unión ha sido significativa y se encuentra en crecimiento desde su lanzamiento en el mes de julio de la presente gestión, demostrando así la predilección por las herramientas digitales financieras desarrollada por y para los bolivianos.

Con YASTA

¡ya está!