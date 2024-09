Bolivia incrementa envíos de gas a Brasil desde este lunes tras finalización de provisión a Argentina

Bolivia enviará desde este lunes mayores nominaciones de gas a Brasil, en virtud a un acuerdo previamente firmado con Petrobras ante la inminente finalización de la provisión a Argentina, que se concretó este mes, porque Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, le garantiza el suministro para su mercado interno.



"A partir del 30 de septiembre o del primero de octubre, nosotros ya comenzamos a enviar mayores volúmenes de gas a Petrobras. Eso ya estaba en el contrato, es algo que ya se tenía planificado, no de ahora, ya desde hace unos dos años que venimos trabajando este momento que iba a pasar con Argentina", recordó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en una entrevista con Bolivia Tv.



La suspensión de la compra de gas por parte de Argentina se concretó este mes. Los suministros de gas natural a Argentina en agosto y septiembre fueron posibles gracias a una adenda, acordada tras una solicitud del Gobierno argentino. El contrato original, que obligaba a YPFB a suministrar gas, culminó el 31 de julio.



Argentina decidió suspender la importación de gas boliviano porque desde hace años empezó a desarrollar la formación Vaca Muerta que la consolida como un jugador de petróleo y gas no convencional a escala mundial.



En Bolivia, algunos analistas consideraron que la suspensión del contrato se dio porque "Bolivia no tiene gas para venderle a Argentina" y, por consiguiente, anticiparon que el país perderá recursos por renta petrolera.



No obstante, para Dorgathen éstos fueron dos "mitos" que se construyeron de manera "incorrecta".



"Argentina ha dejado de comprar gas a Bolivia porque tiene un monstruo: Vaca Muerta, que tiene una cantidad inmensa de TCF (trillones de pies cúbicos) y la capacidad de suministrar gas natural a su mercado interno es evidente", argumentó.



Sobre los ingresos por las exportaciones, explicó que el mercado brasileño pagará un precio más alto que el que hacía Argentina.



Con ese respaldo, aseguró que se generará "la misma cantidad de recursos en lo que se refiere a renta petrolera" e incluso afirmó que "existe la posibilidad de pasar gas desde Vaca Muerta hasta Brasil".



Sin embargo, indicó que "esto está en este momento en stand-y (en espera), se podría hacer, sin embargo, bueno, Argentina tomó la decisión de poner un precio muy alto". "Entonces, obviamente, esto es mercado, ¿no? entonces, si Brasil puede comprar este gas, va a depender del precio que llegue en Brasil este gas y hoy, con el precio mínimo de exportación que ha decidido poner al Gobierno argentino, es inviable que este gas pueda llegar hasta Brasil", detalló.



Recordó, además, que Brasil tiene una gran demanda de gas natural boliviano y toda su parte oeste tiene como único proveedor de gas natural, con infraestructura existente, a Bolivia.



"O sea - dijo - por más de que hoy Brasil quisiera importar mayor cantidad de GNL o lo que proponía Argentina ser un ducto por Paraguay o el ducto por Uruguay, va a llegar al mismo nodo, va a llegar al sur de Brasil, al sureste de Brasil. El mercado del oeste brasileño es un mercado que es boliviano y que la única forma de llegar físicamente gas es gas boliviano. Entonces Bolivia va a seguir teniendo ese mercado".