YPFB dice que el gas que se enviaba a Argentina se vende con mejor precio a Brasil

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, señaló este domingo que el gas que se enviaba a Argentina ahora se comercializa con mejores precios en Brasil.

El funcionario explicó que el contrato con la estatal argentina Enarsa concluyó “no es porque se acabó el gas”.

“Vamos a seguir suministrando el gas ahora hacia Petrobras y los volúmenes excedentes que podamos tener los estamos sacando como ventas spot donde estamos consiguiendo precios muchísimo más altos del precio al que se le vendía el gas a Argentina”, señaló.

“Entonces, que quede claro, no va a haber ni disminución de la renta petrolera por no vender gas a Argentina, porque no es de que el gas que se le vende a Argentina ya no hay, ese gas va a Petrobras”, insistió.

Tras 19 años, este 2024, se ha puesto fin a la exportación de gas a Argentina, país que a partir de octubre empezará a abastecer a las provincias, a donde llegaba el combustible boliviano, con su propia producción con Vaca Muerta. De esta forma llegan a su fin casi dos décadas de una relación que había convertido al país vecino en el segundo mercado más importante en materia energética para Bolivia.

El diputado opositor Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) señaló que Bolivia dejará de percibir cerca de 650 millones de dólares anuales debido a esa situación.

Ante ello, Dorgathen dijo que “seguimos percibiendo recursos y tenemos algunos excedentes cuando estamos vendiendo incluso a mejor precio” y “no va a afectar en nada esto”.

“Hoy, los excedentes lo estamos vendiendo a 11 por ciento del Brent, por ejemplo. Entonces, es un precio mucho más alto. Entonces, estamos trabajando de esa manera, no hay ninguna afectación a los ingresos, los ingresos que se iban a tener se van a seguir teniendo”, señaló.

En criterio de Dorgathen, “son dos mentiras, que se acabó el gas y por eso no exportamos o que vamos a tener menos ingresos, porque ya están todos estos volúmenes colocados en el mercado brasileño.

Precisó que “el contrato lo tenemos hasta más del 2027, el contrato con Petrobras.

Dorgathen también se refirió a la certificación de las reservas de gas que tiene el país y anunció que YPFB lo presentará “en el momento que sea el adecuado”.

Indicó que “ya tenemos la certificación, ya está hecha y estamos haciendo la revisión de los volúmenes”.