Banco Económico celebra 35 años y se consolida como el aliado financiero de Bolivia

Redacción Central
12/03/2026
A 35 años de su fundación, la entidad financiera reafirma su propósito de seguir construyendo  futuro, impulsando el desarrollo y consolidándose como el banco de nuestra gente.

Este año, el Banco Económico celebra 35 años de vida institucional consolidándose como uno de los principales referentes del sistema financiero nacional. Desde su inicio de operaciones en 1991, la entidad ha construido una historia marcada por la visión, la innovación y el firme compromiso de ser el verdadero aliado de las familias bolivianas, emprendedores y empresas que impulsan el desarrollo del país. La historia de la institución comenzó con la convicción de atender a un sector desatendido por la banca tradicional: las pequeñas y medianas empresas. Con una propuesta centrada en la conveniencia mutua y el crecimiento compartido, el banco inició sus operaciones con un claro propósito: acompañar el progreso de quienes trabajan día a día por sus sueños.

“Treinta y cinco años después, esa visión se mantiene intacta. Hoy el banco tiene presencia en los principales departamentos del país, consolidándose como una entidad múltiple con una oferta integral de productos y servicios financieros para todos los segmentos del mercado”, mencionó Sergio Asbún, CEO del Banco Económico.

Innovación que transforma la banca

El banco se ha distinguido por su carácter innovador, impulsando proyectos que marcaron hitos en el sistema financiero nacional. Iniciativas como BEC Café revolucionaron la experiencia bancaria, posicionando a la institución entre los bancos más innovadores de América Latina. Asimismo, programas como “Red Mujer, Mi Aliada” reafirmaron su compromiso con la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras. La transformación digital ha sido otro pilar estratégico. Con el fortalecimiento de la Banca por Internet, Banca Móvil y una amplia red de cajeros automáticos, el banco ha acercado sus servicios a miles de clientes, brindándoles seguridad, agilidad y comodidad en cada transacción. Creciendo juntos “Creciendo juntos, resume el espíritu que ha guiado cada etapa del desarrollo y evolución del banco. Durante estos años, hemos demostrado resiliencia, solidez y capacidad de adaptación. Cada desafío superado fortaleció nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes con soluciones oportunas y cercanas, indicó Asbún.

“Celebrar 35 años no es solo conmemorar una trayectoria, sino renovar el compromiso con el futuro” acotó el ejecutivo. Por ello, la entidad continúa apostando por la transformación digital, la ampliación de servicios, el fortalecimiento de su solidez financiera y la generación de nuevas oportunidades para sus clientes.“Hoy celebramos, creciendo junto a nuestra gente. Gracias a la confianza de nuestros clientes, al compromiso de nuestros colaboradores y a la visión de nuestros fundadores, seguimos siendo un banco cercano, innovador y sólido. Nuestro mayor orgullo es ser el aliado financiero que acompaño, acompaña y acompañará los sueños y proyectos de Bolivia”, culminó Asbún.

“Este 2026, bajo el concepto el concepto “caminando junto a nuestra gente”, queremos expresa una convicción profunda: el desarrollo se construye caminando juntos. Cada decisión, cada inversión, cada nuevo emprendimiento representa un paso hacia adelante para nuestros clientes, y el banco está presente en cada uno de ellos. Acompañamos sus desafíos, respaldamos sus metas y celebramos sus logros, ofreciendo soluciones financieras que evolucionan al ritmo de sus necesidades. Porque creemos que el verdadero éxito es avanzar juntos, fortaleciendo una relación basada en confianza, cercanía y compromiso permanente.”, culminó Asbún. En el marco de este aniversario, uno de los fundadores del Banco Económico, Ivo Kuljis, cofundador del banco destacó la visión que dio origen a la institución y el compromiso que ha guiado su crecimiento durante más de tres décadas.

“Durante 35 años hemos creído en el talento boliviano, en los emprendedores y en los negocios que generan oportunidades y desarrollo para el país. Desde el inicio entendimos que el verdadero motor de Bolivia está en su gente, por eso decidimos crear un banco cercano, que camine al lado de sus clientes y acompañe sus proyectos en cada etapa de su crecimiento”, señaló.

Kuljis añadió que el mayor orgullo de los fundadores es ver cómo aquella idea inicial se transformó en una institución sólida y reconocida, que continúa impulsando oportunidades para miles de bolivianos en todo el país. Datos del Banco Económico a diciembre de 2025 Durante la gestión 2025, el Banco Económico registró un desempeño muy destacado, impulsado por un crecimiento sostenido y una sólida gestión financiera. Los depósitos aumentaron en USD 144,25 millones, lo que representa un crecimiento del 8,58%, alcanzando un récord de USD 1.825.766.348. Por su parte, la cartera de créditos se incrementó en USD 74,52 millones, equivalente a un 4,55%, llegando a USD 1.712.819.519, permitiéndole continuar ampliando el financiamiento a los distintos segmentos de clientes y apoyar el desarrollo de la economía. Gracias a esta evolución, el Banco alcanzó una participación de mercado del 5,67% en cartera de créditos, consolidando su presencia en el sistema financiero nacional y fortaleciendo la confianza de sus 704.243 clientes, a través de una red que abarca 7 departamentos del país, más de 60 agencias y más de 270 cajeros automáticos. Estos resultados reflejan la solidez y el dinamismo de la institución, así como su compromiso con la generación de valor sostenible para sus clientes, accionistas y la sociedad en general. Logros recientes Ranking Great Place to Work (GPTW) Bolivia, El Banco Económico obtuvo el 2025 el primer lugar por segundo año consecutivo en el ranking de “Las Mejores Empresas para Trabajar en Bolivia”, en la categoría de organizaciones con más deotorgado por la consultora internacional Great Place to Work, que evalúa el clima laboral y la calidad de la cultura organizacional.

Ranking CAMEL 2025

El Banco Económico volvió a posicionarse entre los tres mejores bancos del sistema financiero nacional en el Ranking CAMEL, una evaluación técnica realizada por Hugo Siles Espada, con datos ASFI 2025, desde un punto de vista objetivo e independiente que mide así la fortaleza financiera de las entidades bancarias. Este ranking será presentado en el Banking Summit próximamente por los economistas Hugo Siles Parada y Felipe Larraín (PhD). Más allá de la posición alcanzada, este reconocimiento refleja solidez, consistencia y una gestión responsable.

 

