CFK, condenada a 6 años de cárcel por corrupción

Un tribunal condenó este martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción mientras se desempeñó como presidenta de Argentina, de 2007 a 2015.

Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.

La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100 por ciento de inflación anual estimada.

Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con inmunidad en su calidad de vicepresidenta y senadora.

Primera instancia

El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Kirchner podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia. Aunque proclamó que no postularía “a nada”, luego de conocer el veredicto.

“La condena tiene un fuerte impacto político”, declaró a la Afp el analista Rosendo Fraga. Pero “la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente”.

Condenada “de antemano”

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena “está escrita de antemano” al denunciar que se trata de “un juicio político” que persigue aleccionar a todo el peronismo.

Kirchner estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos presidenciales.

La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla “jefa de una asociación ilícita” y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos.

CFK dijo que más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en política. “Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca”, advirtió.

En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber “inventado y tergiversado” los hechos. “Esto es un pelotón de fusilamiento”, dijo.

La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.

De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.

“Tiene que absolver”

“Es muy difícil fundamentar una condena. Si hay derecho, y esto es Estado de derecho, (la justicia) tiene que absolver”, había asegurado el lunes uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, al considerar que las pruebas no eran suficientes.

El analista Rosendo Fraga consideró que el impacto del veredicto será fuerte. “La estrategia de Cristina va a ser profundizar su teoría del ‘lawfare’, que consiste en denunciar los fallos adversos en las causas de corrupción como una maniobra política para impedir su candidatura, haciendo la analogía con lo sucedido con Lula en Brasil cuatro años atrás”, dijo a la Afp.

En todo caso “buscará manifestaciones de adhesión de los líderes progresistas de la región, empezando por el brasileño”, estimó.

La sentencia sin prisión efectiva “será una decepción para los sectores antikirchneristas”, apuntó Fraga.

Ayer, desde muy temprano, un puñado de seguidores se acercó a los tribunales del barrio de Retiro para expresar su respaldo a CFK.

Partido de Lula y Castro le dan apoyo

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente electo Lula da Silva, se solidarizó ayer con la vicepresidenta argentina tras conocer su condena.

“Todo el apoyo a la compañera víctima de persecución y politización del Judiciario. El PT está a tu lado, fuerza, ¡La verdad vencerá!”, afirmó la presidenta del PT en sus redes sociales.

“Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina, quien enfrenta ahora el ataque del ‘Lawfare’ después de sobrevivir a un atentado fallido”, indicó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro en un tuit.

“No voy a ser candidata a presidenta ni a senadora”

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, confirmó ayer que no será “candidata a nada” en las elecciones de 2023, después de que se anunciara su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En ninguna boleta”

“No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre (de 2023) y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero”, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también expresidenta.

“Mafia judicial”

Fernández ofreció una comparecencia telemática desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse la sentencia, en la que, tras atribuir su condena a la “mafia judicial paraestatal”, concluyó con la noticia política más inesperada, al bajarse del carro electoral para 2023, pese a la expectación generada en los últimos meses.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral”, explicó Fernández como motivación para no presentarse a las elecciones de 2023 y recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron “siempre por el voto popular”.

Fernández dijo que, además de a los dos mandatos suyos (2007-2015) y al de su difunto marido, Néstor Kirchner, también contribuyó “a la victoria de 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo”.

“Esto es lo que me están cobrando, y por eso me inhabilitan”, indicó la exmandataria.

El tribunal también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).