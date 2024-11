Mil días de guerra en Ucrania, Rusia gana terreno

La guerra en Ucrania cumple mil días con Rusia ganando terreno a diario en el este del país pese al alto número de bajas y con las fuerzas ucranianas necesitadas de más soldados, pero con un cambio importante en el apoyo que reciben de EEUU: la posibilidad de utilizar los misiles ATACMS en territorio ruso.



La posibilidad de utilizar estos misiles, de unos 300 kilómetros de alcance,de lo que ha informado la prensa de EEUU pero que no ha sido confirmado oficialmente, ha sido tradicionalmente uno de los reclamos de Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa.



Al conocer estas noticias, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que “el plan pare reforzar a Ucrania es el ‘Plan de la Victoria’ que yo he presentado a nuestros socios. Uno de los puntos clave es sobre las capacidades de largo alcance de nuestro Ejército. Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán”.



Desde que hace más de un año Rusia recuperó la iniciativa en el frente al apagarse sin los resultados esperados la segunda contraofensiva ucraniana, las fuerzas rusas no han dejado de avanzar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque Moscú sigue lejos de su objetivo de controlar todo el territorio.



El principal logro de Rusia en los últimos meses fue la toma a principios de octubre de la ciudad de Vugledar, en la parte sur de Donetsk. Desde allí las fuerzas del Kremlin empujan hacia el norte para rodear a las tropas ucranianas que hay al sur de Kurájove, que es junto la ciudad de Pokrovsk el principal objetivo de la ofensiva rusa.