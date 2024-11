Hamás celebra la orden de detención a Netanyahu y Gallant: "La justicia está con nosotros"

La organización islamista Hamás celebró este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.



"La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista", aseveró Hamás en un comunicado.



El miembro del buró político de la organización, Izzat al Rishq, aseguró que esta decisión de la CPI expone "el verdadero rostro terrorista" de Israel en beneficio de los palestinos, así como que su causa y objetivo de liberación "son inevitables".



"El Estado ocupante (Israel) se enfrenta a la verdad, contradice el concepto de justicia y choca con los valores humanos", sentenció Al Rishq.



La CPI también ordenó la detención de Mohamed Deif, que lideraba el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, si bien Israel le dio por muerto tras un bombardeo contra la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de Gaza, el pasado 13 de julio, en el que murieron 90 palestinos. Hamás, sin embargo, nunca confirmó su muerte.



En otro comunicado, Hamás acusó a Estados Unidos de obstruir la decisión de la CPI durante meses "aterrorizando al tribunal y sus jueces".



Los islamistas apreciaron la decisión como un importante precedente histórico "y una corrección de un largo camino de injusticia histórica" contra el pueblo palestino.



"Hacemos un llamamiento a la CPI para hacerle rendir cuentas a todos los líderes criminales de la ocupación, sus ministros y oficiales", dijo la organización, que gobierna en Gaza.



Por último, Hamás llamó a todos los países del mundo a cooperar con la Corte para enjuiciar a ambos políticos israelíes y trabajar para poner fin a la ofensiva en Gaza.



Basem Naim, también parte del buró político de la organización, advirtió de que la decisión sigue siendo "limitada y simbólica si no recibe el apoyo con todos los medios posibles por parte de todos los países del mundo".



Los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Netanyahu y Gallant como "responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".



Además, también se les considera responsables como "superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil" en la Franja de Gaza, donde los muertos superaron hoy los 44.000.



En el caso de Hamás, el fiscal Karim Khan había pedido también el arresto de su líder en Gaza y cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y el de su buró político, Ismail Haniyeh.



Solo se ha emitido la orden de detención contra Deif, cuya muerte Hamás no ha confirmado, como sí hizo con las de Sinwar y Haniyeh.



La acusación contra Deif incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos, a raíz del ataque del 7 de octubre.