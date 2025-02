Washington y Moscú deciden normalizar sus relaciones y poner fin a guerra en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acordaron ayer avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países y comenzar a trabajar en un plan para poner fin a la guerra en Ucrania con el establecimiento de equipos negociadores de alto nivel.

Rubio y Lavrov, que se reunieron ayer en Riad (Arabia Saudí), acordaron “poner las bases para cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo”, según un comunicado emitido por la portavoz de Estado, Tammy Bruce.

“El presidente Trump quiere poner fin a las muertes; EEUU quiere la paz y está usando su fuerza para que los países se unan. Trump es el único líder en el mundo que puede conseguir que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo en eso”, aseguró Bruce.

Rubio y Lavrov acordaron en Riad “establecer mecanismos de consulta para solucionar los (aspectos) irritantes de nuestra relación con el objetivo de tomar los pasos necesarios para normalizar la operación de nuestras respectivas misiones diplomáticas”.

Asimismo, anunciaron la creación de “respectivos equipos de alto nivel para comenzar a trabajar en una vía para poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible”.

Washington y Moscú también se comprometieron a establecer las bases de una cooperación en “asuntos de interés geopolítico común y en las oportunidades económicas y de inversiones históricas que emergerán de el fin exitoso del conflicto en Ucrania”.

Zelenski evita encuentro con Rubio y Lavrov

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer que ha aplazado una visita que tenía previsto realizar de forma inminente a Arabia Saudí por su cercanía con la reunión que mantuvieron en Riad el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



“Hemos recibido la información por los medios. No sé quién se quedará, quién irá, o quién va a dónde. Nosotros somos absolutamente claros, abiertos. Yo no quiero coincidir. Y por eso no iré a Arabia Saudí”, dijo Zelenski.