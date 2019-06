Cocaleros de Chapare piden estudio para verificar si narcos usan la urea

Los productores de coca del trópico de Cochabamba minimizan el hecho de que los narcotraficantes usen la urea para la cristalización de la pasta base de cocaína y piden un estudio o informe de las instancias correspondientes para verificar esta situación y asumir acciones si así lo amerita. Esto pese a que un informe de la Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), presentado en mayo de 2018, incluye a esta sustancia como precursor para la elaboración de la pasta base y para la cristalización de ésta.

También el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, confirmó que, según el reporte del Grupo de Investigaciones de Sustancias Químicas (Gisup) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se hallaron bolsas de urea en los laboratorios de cristalización que en su mayoría están ubicados en el oriente boliviano.

El vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, aseguró que la urea se utiliza para mejorar la calidad de la planta de piña y cítricos y para optimizar el terreno.

En ese sentido, señaló que desconoce que la urea pueda ser utilizada para el narcotráfico, por lo que solicitó un informe final a las autoridades competentes, y de esta manera determinar si en el desmonte de laboratorios de cocaína, la presencia de envases de urea corresponde realmente al uso del producto o simplemente de las bolsas de envase.

Por su parte, el dirigente de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, dijo que es preocupante esta situación y “por supuesto, nuestra visión es clara: la urea no es para el narcotráfico, (sino) es para mejorar la producción en el territorio nacional, inclusive es para mejorar la economía del pueblo boliviano”.

Coincidió con Rodríguez en afirmar que requiere un estudio para verificar cómo los narcotraficantes en Bolivia adquieren la urea para luego asumir controles y sancionar a estas personas.

“Cuando tenemos estos indicios, nuestro Gobierno está con toda la responsabilidad y nosotros mismos estamos en la responsabilidad de hacer con mayor rigurosidad en el tema de control”, señaló.

Loza dijo que no comparte la idea de incluir la urea en la lista de sustancias controladas porque está destinada a mejorar la producción de los alimentos. “Personalmente, no creo que deba controlar; se analizará, pero siento que no” porque no es un producto destinado para el uso de los narcotraficantes.

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas señaló que la urea no figura en la Ley de 913 (de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas) porque en Bolivia es utilizada como abono y sería compleja su inclusión en la normativa para ser restringida.

Por su parte, el asambleísta departamental de Unidad Demócrata, Freddy Gonzales, señaló que, frente a esta situación, las autoridades deben hacer un mayor control en la venta de la sustancia para evitar que se desvíe al narcotráfico.

Loza dijo que “ojalá esto no sea un discurso político o que se politice” y se utilice para atacar al Gobierno, considerando que en la zona cocalera de Chapare está ubicada la planta de urea y amoniaco.

La venta y compra de la urea es libre, es decir que cualquier persona puede adquirir el producto. En el mercado de La Pampa de Cochabamba, por ejemplo, la bolsa de 50 kilos que es importada del Perú tiene un precio que oscila entre 160 y 200 bolivianos.

La bolsa de urea que se produce en la planta de Bulo Bulo tiene un costo de 161 bolivianos en los puntos de venta por menor en Cochabamba.

BUSCAN SUSTANCIAS BARATAS Y SIN CONTROL

El experto de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) de Colombia, Hernando Bernal, dijo que la cocaína la fabrica la planta de coca y lo que hace el narco es extraerla y refinarla.

Para esto, ellos usan sustancias ácidas o básicas, “cualquiera de esas sustancias que tengan esas características les va a servir”.

La pregunta es cuál usa el narco. La respuesta que da Bernal es: “El narco siempre va a buscar una sustancia que tenga siempre esa característica química ácida o base y que sea la más barata y fácil de conseguir o que no esté controlada. Eso facilita comprarla y traficarla”.