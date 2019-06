Se advierte seis contradicciones en el relato del asesinato del dirigente de La Asunta

LA PAZ |

La noche del miércoles 12 de junio, el secretario de Hacienda de la Federación de La Asunta, Eduardo Apaza, falleció producto de un disparo de arma de fuego a la altura del corazón. A los dos días comunarios de La Asunta atraparon a Artemio Surco (33), presunto asesino y quien, después de ser golpeado, fue remitido a la Policía del municipio y luego trasladado a la sede de Gobierno.

Luego se conoció que éste fue, supuestamente, contratado por dirigentes cocaleros de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Pero las declaraciones del implicado, la versión policial dentro del acta de declaración y el escueto informe de la Policía Boliviana en conferencia de prensa dan cuenta de al menos seis contradicciones en el relato de los hechos.

En primer lugar, a través de un vídeo que circuló por grupos de WhatsApps, se ve a Surco declarando ante un hombre que le pregunta sobre con quiénes se encontraba en la escena del crimen.

Esta declaración, aparentemente, la hizo dentro de un automóvil, pues se percibe movimiento. Surco tiene el rostro golpeado y está al lado de un joven, a quien no se logra identificar. En ésta no habría estado presente la fiscal del caso, Jhanneth Usanyo, pues no se escucha su voz.

No se ve y ni se conoce quién sería el que le pregunta. La primera posibilidad es que sería algún comunario, parte de los que lo atraparon y lo golpearon, mientras era llevado para ser entregado a la Policía de La asunta. La segunda opción, es que se trata de que un policía lo interroga, esto sería en algún momento del trayecto de La Asunta hasta La Paz.

El segundo documento en el que se habla de los hechos es la declaratoria de Surco en la Acta de recepción de la Declaración informativa, tomada a las 18.00 del 14 de junio en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Sin embargo, este documento, que consta de tres páginas, está dividida en dos partes, la primera donde la Policía da una relación de hechos; la segunda, la declaración del implicado ante la fiscal Usanyo.

El tercer documento se trata de un informe de la Policía Boliviana, a través de la Felcc, Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que circuló el 15 de junio.

A partir de los tres documentos, ANF identificó seis contradicciones sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Contradicción 1.

- Sobre cómo llegó a declarar a la Felcc.

La primera parte de la Acta de recepción de la Declaración informativa explica: "En la ciudad de la Paz, a hrs 18.30, del día 14 de junio de 2019, se hizo presente en dependencias de la FELCC de la ciudad de La Paz, el Sr Artemio Surco Mamani (...)".

En la página 3 de ese mismo documento, en su declaración, Surco dice: "(los jóvenes que lo atraparon) me pegaron hasta cansarse, me amarraron de pies y manos, luego me desataron los pies, me sacaron los tennis y caminé con medias, me llevaron arriba de una cancha, me cubrieron la cabeza y nuevamente me llevaron de casa a casa y casi a medianoche llegaron los policías y me trajeron aquí a La Paz, (...)".

Contradicción 2.

- Respecto a cómo y dónde se encontró con Roberto Chira, quien lo habría contratado para el asesinato.

En el Informe de la Policía resalta que Surco declaró que "Me encontré con Javier Huanca, "me comuniqué mediante llamada telefónica con Roberto Chira Poma".

Surco en su declaración en el Acta relata: "Luego volvimos al pueblo y lo buscamos al "Chira" y lo encontramos en el camino sentado (...)".

Contradicción 3.

- Respecto a quiénes participaron del hecho.

El informe de la Policía dice: "En la provincia de Sud Yungas, comunidad tercera Bolívar un grupo personas interceptan a un vehículo marca Toyota NOA Conducido por el Sr. EDUARDO APAZA AYCA acompañada de su Sobrina".

Surco en su declaración en el Acta relata: "Más o menos a eso de las doce y media me indica (Chira) con la linterna en el chume a lo que he hecho parar el vehículo tipo zapatito noha color blanco, y le dije al chofer llévame a Caranavi a lo que me contestó no hay campo, a lo que vi que estaba cargado de coca y su esposa al lado (...)".

Surco en el vídeo, ante las preguntas, relata:

S:Yo estaba con el amigo Javier Huanca.

P: Cuándo le has disparado, ¿quiénes estaban, qué personas más estaban?

S: Ahí estaban Édgar Bautista, Sergio, (qué) P: ¿Qué?

S: Sergio Pampa.

P: ¿Lo has reconocido? S: Estaban en ipson negro.

P: ¿Son sus cómplices del Chira? Su nombre qué es?

S: Roberto Chira.

P: Los que le acompañaban nuevamente dime.

S: Al Roberto chira lo acompañaban Sergio Pampa.

P: Y ¿el otro?

S: Édgar Bautista.

Contradicción 4.

- Respecto al hecho y el por qué no disparó a la acompañante de Apaza.

En la Acta de Recepción de la Declaración Informativa se lee: "De acuerdo a la versión manifestada por comunarios refiere que (Surco) realizó disparo de un arma de fuego tipo revolver con tambor en contra de la humanidad de Eduardo Apaza Ayca, cuando este se encontraba en su vehículo en compañía de una señora aparentemente su esposa, a quien también intentó dispararla, pero según su propia versión, su arma se le había trabado.

Surco en su declaración relata: "Más o menos a eso de las doce y media me indica con la linterna en el chume a lo que he hecho parar el vehículo tipo zapatito noha color blanco, y le dije al chofer llévame a Caranavi a lo que me contestó no hay campo, a lo que vi que estaba cargado de coca y su esposa al lado, a lo que le apunté con el arma, viendo esto me dijo: matame, matame; su esposa no dijo nada. entonces disparé un disparo al cuerpo, luego salió la esposa gritando. (...)".

Contradicción 5.

- Sobre cómo se dejó el cuerpo sin vida de Apaza.

El informe de la Policía dice: "(Surco) se acerca hacia el conductor, con un arma de fuego, con el cual procede a ejecutar un disparo en la integridad de la Víctima, atando con objeto constrictor (soga), a la sobrina, dejándolos abandonados en medio del camino.

Surco en su declaración cuenta: "(...) a lo que le apunté con el arma, viendo esto me dijo: matame, matame; su esposa no dijo nada; entonces disparé un disparo al cuerpo, luego salió la esposa gritando. Luego vino el Chira (Roberto Chira) al lugar, sacaron el cuerpo y lo pusieron en la carretera (...)".

Contradicción 6.

- Sobre cómo lo encontraron los comunarios a Surco después del hecho.

La primera parte de la Acta de recepción de la Declaración informativa explica: "Posteriormente al hecho, comunarios del lugar, luego de efectivizar un rastrillaje e indagaciones por el sector, lograron identificar al autor del asesinato identificado como Artemio Surco Mamani, quien fue sorprendido en flagrancia dándose a la fuga conduciendo el vehículo de propiedad de la víctima fallecida.

Surco en su declaración cuenta: "Y yo me asusté lo dejé el auto y me entré al río ahí abajito., mi amigo (Javier Huanca) se quedó en la tranca quien ya no vi más hasta ahora. Caminé toda la noche por el río hasta abajo porque era luna llena, cerca a mediodía quería bañarme en el río y entonces aparecieron jóvenes con palos y piedras, me asusté y nuevamente subí al chume, pero me alcanzaron los jóvenes y me agarraron, diciéndome porque te has escapado y me han golpeado con piedras y palo y con todo lo que encontraban (..).

Otros elementos

En la su declaración Surco cuenta que conoció a Javier Huanca en Caranavi, horas antes del hecho, pero que sin embargo lo involucró en este asesinato.