Policía presume que joven cruceña murió por la pérdida de 1 kilo de droga

La Policía confirmó ayer que la muerte de la joven cruceña Silvia Machado (18) está relacionada con una red de trata de personas y tráfico de droga que tiene vínculos con una organización chilena. Hasta el momento, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) identificó a seis personas involucradas en este caso, dos de ellas aprehendidas en Oruro y Cochabamba.

Según la investigación, que incluye declaraciones, imágenes de videos de seguridad, llamadas y mensajes de celulares, entre otros, Silvia y su amiga de colegio Jessica fueron captadas por Rocío para prostitución y tráfico de sustancias controladas.

“El sábado 6 de julio, (Jessica, Silvia y Rocío) viajan desde Cochabamba a la ciudad de Oruro acompañados de Daniel F. y Freddy Z. Tenemos información de audio que Daniel realiza amenazas de muerte a Silvia y a Rocío. Se trataría de una red de trata de personas y tráfico de drogas, involucrado con la prostitución”, aseguró el jefe policial de Oruro, José Pizarro.

A su vez, Iván Luizaga, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en conferencia de prensa, reconoció que aún no conocen los motivos de la muerte de la joven, pero se manejan varias hipótesis. La Policía no descarta un lío sentimental o la pérdida de un kilo de droga.

El kilo de droga en el trópico de Cochabamba cuesta mil dólares y en Chile es comercializado por 5 mil dólares, aproximadamente, según fuentes policiales. Un día antes de la muerte de Silvia, la encargada de comprar y distribuir droga, Vania B. P. ( alias La Kata), recibió una amenaza de audio de Freddy S. C.

“Te doy hasta mañana para que aparezcan tus trabajadoras y entreguen la droga. Esos dulces (droga) sólo sirve hasta mañana, si se arruina me pagas vos y tus chicas… El chileno me mandará a su gente… a mí no me verán la cara”, dice un audio que hallaron los investigadores de la Felcv de Oruro, en el allanamiento realizado a la casa de Freddy S. C., quien aún no fue encontrado por la Policía.

“En este caso es Jessica quien capta, porque era amiga y compañera de colegio de Silvia. Jessica ya estaba en este tipo de actos. Es ella quien viaja a Santa Cruz y capta a su amiga, porque ella quería resaltar en su familia, quería tener dinero”, explicó Luizaga.

No descartan necropsia

La Felcv también informó que solicitó al Ministerio Público una orden para realizar la necropsia al cuerpo de Silvia, con el objetivo de establecer si la joven tragó la droga.

“Queremos salir de las dudas, necesitamos saber objetivamente si evidentemente Silvia tenía o había tragado cápsulas de droga, porque tenemos dos versiones. Ésa es nuestra duda, la única forma de saber es a través de una necropsia”, acotó.

Por este caso, dos personas están detenidas, una en la ciudad de Cochabamba (Rocío) y otra, en Oruro (Jessica).

DATOS

Allanamientos y actuados en Cochabamba

Personal de la Felcv y el fiscal asignado al caso llegaron desde Oruro para realizar allanamientos a la casa de Freddy Z. C. y Daniel F. P. Personas que aún no fueron encontradas por la Policía.

Amenazan de muerte a la familia de Rocío H.

Según el reporte de la Policía, Freddy Z., junto a otras personas, fue a la casa de Rocío H. para indicarles que le debían 4 mil dólares. “Luego vuelve con otras tres personas y les advierte que, si no aparecen Silvia y Rocío, matarían a toda la familia”, dijo Luizaga.