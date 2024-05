El TSE acompañará congreso arcista y denuncia injerencia de otro órgano

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una reunión de emergencia en Trinidad, Beni, tras calificar de “injerencia” el accionar de una sala constitucional, determinó “acompañar el congreso del ala arcista de manera provisional y condicionada” al cumplimiento de requisitos. En tanto, los radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazan la determinación de la justicia y prevén medidas de presión.

“La decisión asumida por la Sala (...) causa extrañeza y preocupación al TSE porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del organismo electoral. Sin embargo, respetuoso del orden normativo constitucional (...) ,el TSE ha dispuesto realizar la supervisión condicionada y provisional del mencionado congreso sujeto a verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley y del Órgano Electoral”, refirió el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, al dar lectura al comunicado institucional.

Agregó que el TSE solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que saque un pronunciamiento en su condición de ente revisor y “emita una medida cautelar a fin de no consumar un hecho que vulnera flagrantemente la independencia de los órganos del poder público”.

Asimismo, la Sala Plena señaló que, mientras el TCP no revise la Resolución Constitucional 273 de 11 de diciembre de 2023, “la Sala Constitucional Primera (...) se abstenga de emitir disposiciones que so pretexto de garantizar el cumplimiento en su disposición de tutela, tengan por objeto montar pretensiones y ordenar al TSE la supervisión de actos que no se adecúan a la normativa, además de evitar conflictos sociales”.

“Solicitamos al TCP (que) disponga el no pronunciamiento del TSE respecto al informe de supervisión instruida por la Sala Constitucional Primera (...) hasta tanto ese TCP no se pronuncie sobre la resolución 273”, dijo.

En ese contexto, demandó al TCP un pronto pronunciamiento sobre la 273 “por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un pronunciamiento tardío”.

Hechos

Horas previas a esta decisión, la Sala Constitucional Primera de La Paz, presidida por el aspirante al TCP Israel Campero, “instruye al TSE acompañar” el congreso del MAS convocado por el sector renovador del partido azul a realizarse desde este 3 hasta el 5 de mayo.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso: “Instruir al Órgano Electoral la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”, refiere la sentencia firmada por Israel Ramiro Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera, y los vocales Alexis Ángel Angles Mercado y Mónica Quiroga Fernández.

Evistas critican decisión de la sala constitucional

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, rechazó la decisión de la Sala Constitucional Primera de La Paz respecto a “instruir” que el Tribunal Supremo

Electoral (TSE) acompañe el congreso del Pacto de Unidad renovador en El Alto y afirmó que esa sala se está convirtiendo en un “suprapoder” ilegal.

“El Órgano Electoral ya tomó su decisión que no irá a supervisar dicho congreso (del Pacto de Unidad) por falta de requisitos y resulta que una sala instruye y obliga a pesar de la decisión jurídica y legítima (...) Una simple sala se está convirtiendo en un suprapoder que es totalmente ilegal”, denunció Rodríguez.

En tanto, el Pacto de Unidad, que responde a Evo Morales, tras conocer la determinación de la Sala Constitucional, anunció que activará una serie de movilizaciones si el TSE acompaña el cónclave arcista.

El dirigente Juan Enrique Mamani, afín al evismo, informó que los sectores sociales se declararon en estado de emergencia y que se prevé “salir en movilizaciones a nivel nacional y llevar adelante bloqueos de caminos”.