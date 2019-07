Cívicos iniciarán un paro indefinido 10 días antes de comicios

Los comités cívicos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), colectivos ciudadanos y activistas convocaron ayer a un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y a un paro indefinido desde el 10 de octubre, exigiendo el respeto a los resultados del referendo del 21F y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los comicios nacionales están previstos para el 20 de octubre.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, miembro del Conade, informó, en entrevista con radio Panamericana, que “el 21 de agosto se realice un paro nacional de 24 horas exigiendo la renuncia del binomio oficialista Evo Morales y Álvaro García Linera y los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

En las resoluciones, se incluye un cerco a la ciudad de La Paz, aunque sin fecha, el apoyo a las medidas de los médicos, que exigen mejoras en el sistema de salud, movilizaciones nacionales el 6 de agosto, ayunos, oraciones, vigilias y el respaldo a los pedidos del Comité Cívico de Potosí en defensa del salar de Uyuni.

Los cívicos pidieron a los partidos opositores que están en campaña electoral que se sumen a estas medidas de presión hasta lograr que el binomio del MAS renuncie y de esta manera se pueda asistir a unas elecciones transparentes.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, y parte del Conade, aseveró que pedirán a los candidatos opositores que se sumen a estas protestas, más allá de que participen o no en los comicios.

“Ellos no pueden abstraerse, independientemente del derecho a participar, no planteamos que no postulen, sino que no dejen esta lucha por la democracia, que es la principal”, dijo.

Consultado sobre si estas movilizaciones perjudicarán a las elecciones del 20 de octubre, Albarracín explicó que “no podemos actuar bajo el ritmo del Gobierno, todo lo que acontece en materia electoral fue digitado por el propio Gobierno, los vocales del TSE con empleados del Gobierno, no podemos dejar de actuar sólo porque el Gobierno se va a molestar, debemos perder el miedo”.

Agregó que si tiene que haber elecciones que éstas sean limpias con un TSE imparcial, “no nos interesa elecciones truchas”. Sin embargo, dijo que si finalmente no se dan los comicios eso le beneficia al pueblo, porque son amañados.

MAS MINIMIZA REUNIÓN DE CÍVICOS

El presidente del Comité Cívico pro Departamento de La Paz afín al MAS, Clemente Gutiérrez, aseguró que la reunión de los representantes de los comités cívicos del país, que se realizó en la ciudad de La Paz, es de “un grupo de amigos” y sin representatividad. “Esta es una juntucha, una reunión de amigos, ya que ellos no tienen ninguna representación cívica”, dijo a los periodistas.

Gutiérrez consideró que esos anuncios de paros no benefician al ciudadano de a pie, al contrario, “lo único que hace es perjudicarlos”. Puntualizó que la convocatoria para esa reunión no es de todos los comités cívicos del país, sino de “algunos” que sólo buscan desestabilizar al Gobierno.