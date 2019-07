Ciudadanos piden a candidatos debatir “cara a cara” y no a través de redes sociales

En un sondeo realizado por Los Tiempos, ciudadanos de Cochabamba aseguraron que es necesario un debate “cara a cara” entre los candidatos a la Presidencia para conocer sus propuestas de Gobierno.

Muchos aseguran que la campaña y el intercambio de ideas entre los candidatos, militantes y simpatizantes de los diferentes partidos y alianzas políticas solo se visibiliza a través de las redes sociales.

"Otra cosa es verlos en tú a tú y en cara a cara. Yo creo que sí es necesario que cada uno se ponga los pantalones, especialmente a los que les falta, para que saquen la cara por sus partidos y sus colores políticos", expresó una madre de familia.

Para los ciudadanos consultados, Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS), Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y el senador Oscar Ortiz de Bolivia Dice No, son los principales candidatos que deben exponer sus propuestas en un debate donde los tres participen.

El pasado 8 de julio, Carlos Mesa, mediante un vídeo publicado en redes, invitó a Morales a un debate público. En el audiovisual señala que Comunidad Ciudadana tiene una propuesta de futuro y que debe ser contrastada con el programa de Gobierno del MAS.

Al respecto Morales dijo que debate “como pueblo” los programas de Gobierno. "Quieren debatir con el Evo, aquí nosotros debatimos como pueblo nuestros programas, todos los sectores sociales, hasta empresarios, un programa de desarrollo y un programa para cambiar Bolivia", afirmó.

Dijo que el MAS tiene un programa para que se debata cada día y no solamente cuando hay elecciones. “Claro, los partidos tradicionales de la derecha solo se acuerdan de programas cuando llegan las elecciones", señaló.

Por su parte, Ortiz retó ayer a Mesa y a Morales a un debate. Dijo que Mesa busca un intercambio de ideas solo con Morales y que eso jamás sucederá.

"No se puede exigir lo que no se da. El Sr. Mesa busca un debate que sabe no le darán, pero huye del debate posible, del real. Él reta a un Evo ausente, y yo los reto a los dos. ¿O era sólo una farsa?", dijo Ortiz a través de su cuenta en Twitter.

Incluso la Iglesia Católica se pronunció al respecto. El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez Párraga, dijo que ve saludable para la democracia el debate entre los candidatos con miras a las elecciones generales del 20 de octubre. Indicó que de esta manera se dará a conocer las propuestas del Gobierno a la población.

En medio de este escenario, la población espera con ansias un encuentro entre estos tres candidatos para que se expongan las prepuestas que pretenden convertirse en un plan de Gobierno para los próximos 5 años.