TSE admite sustitución de binomios y pone en duda validez de primarias

Tras casi dos meses de debate, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió ayer admitir la renuncia y sustitución de candidatos presidenciales de los binomios para las elecciones generales del 20 de octubre.

Sin embargo, el Órgano Electoral, con esta decisión, puso en cuestión la validez de la Ley de Organizaciones Políticas y de las Elecciones Primarias, pues se elimina el efecto vinculante de estos comicios, que se desarrollaron en enero pasado, y la obligatoriedad que tendrían los partidos de respetar a los binomios ganadores.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dijo, desde Tarija, donde se reúne todo el Órgano Electoral, que la Sala Plena tomo esa decisión en base a las leyes nacionales, tratados internacionales, elementos doctrinarios y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos elementos “nos permiten establecer que deben prevalecer, ante todo, los derechos políticos de los militantes de las organizaciones, enmarcados dentro de los derechos colectivos de la ciudadanía en general de elegir a presidente y vicepresidente”, aseveró.

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, expresó que las renuncias en trámite serán comunicadas a las organizaciones políticas para que éstas procedan a las sustituciones que posteriormente deberán comunicarlas a la entidad electoral.

Según los antecedentes, Jaime Paz Zamora renunció a la candidatura presidencial de PDC; asimismo, Edwin Rodríguez dimitió a la postulación vicepresidencial de Bolivia Dice No; mientras que Faustino Challapa dejó la candidatura a la Vicepresidencia de FPV, y Leopoldo Chui tomó la misma decisión en el partido Pan-Bol.

La primera renuncia —de Paz Zamora— se generó el 15 de junio y desde esa ocasión los vocales del TSE no fueron claros en definir si se daba curso a no a las sustituciones, pues la Ley de Partidos Políticos no prevé esta posibilidad, pero la Ley de Régimen Electoral sí lo hace.

De acuerdo al calendario electoral, este 11 de agosto se publicará la lista de candidatos habilitados en el sitio web del OEP y a partir del 12 de agosto hasta el 5 de septiembre los partidos podrán realizar las sustituciones correspondientes.

El analista político Carlos Cordero aseveró que la decisión del TSE es “sensata” y “razonable”, pero que la determinación convierte a la LOP y las primarias en una norma “inoportuna, impertinente e innecesaria que sólo tenía el objetivo de legitimar la candidatura del binomio del MAS, y de ninguna manera tenía el propósito de democratizar los partidos políticos”.

“Crea un triste precedente jurídico de que pues las leyes en el país pueden ser interpretadas por el Órgano Electoral, pero hay otros delitos electorales que comete el Presidente que no se terminan por aclarar ni resolver”, mencionó Cordero.

El TSE informó que el padrón para los comicios de octubre tendrá aproximadamente 7,2 millones de electores

PDC Y BDN PRESENTARÁN CANDIDATOS ESTA SEMANA

REDACCIÓN CENTRAL

Anoticiados de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dar curso a la sustitución de candidaturas, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la alianza Bolivia Dice No (BDN) informaron que ya tienen listos los papeles de los reemplazantes y que los presentarán la semana que viene.

Luis Ayllón, delegado del PDC, aseveró que ya tienen elnombre del sustituto de Jaime Paz Zamora y que lo darán a conocer el miércoles, cuando presenten los papeles para sustituir al expostulante.

Por su parte, Oscar Ortiz, postulante presidencial de BDN, publicó en su cuenta de Twitter que, ahora que el TSE tomó la determinación de admitir las sustituciones, esta alianza presentará a su vicepresidenciable esta semana. El postulante reemplazará a Edwin Rodríguez, que dejó a Ortiz para apoyar a Carlos Mesa.