Niños y niñas exponen 17 demandas para los candidatos presidenciales

Niños, niñas y adolescentesen situación de riesgo expusieron 17 temáticas que demandan trabajar a los candidatos que se postulan en las elecciones presidenciales, según un estudio realizado por Aldeas Infantiles SOS.

Este sector representa más del 40 por ciento de la población en Bolivia, pero no vota y depende de las decisiones que tomen los postulantes que resulten electos.

Bajo la premisa de amplificar la voz de los niños, el estudio muestra que este sector visibiliza algunas necesidades que no son tomadas en cuenta en la mayoría de los programas de gobierno.

Por ello, la organización Aldeas Infantiles SOS pidió a 200 niños, niñas y adolescentes de los servicios de Fortalecimiento Familiar y Cuidados Alternativos de Cochabamba que manifestaran sus demandas a través de cartas o dibujos, según su edad y desarrollo.

De la sistematización de estas cartas, se puntualizó 17 temáticas: salud, eliminar la desigualdad económica y social, equidad de género y participación infantil. Además, familia y protección, seguridad ciudadana, servicios básicos, oportunidades de estudio, esparcimiento, prevención de violencia, cultura, acceso a la tecnología, protección de animales y del medio ambiente, acceso a vivienda, eliminar la corrupción y respeto a las diversidades sexuales.

Todas estas peticionesconforman la lista de demandas que los niños consideran que deben ser atendidas por los candidatos.

En este sentido, el porcentaje más alto en cuanto a requerimientos de los niños se refiere a familia y protección, seguido por nuevas oportunidades de estudio y el cuidado del medio ambiente.

Un segundo grupo de prioridades se centra en la demanda de tiempo y espacio para el esparcimiento, eliminar la desigualdad económica y social, el acceso a servicios básicos y una vivienda.

Las cartas escritas por los niños cuentan historias de lo que viven. Algunas de las notas muestran con dibujos lo que anhelan para su presente.

Familias sonrientes, juguetes, parques y mascotas son algunos de los dibujos que acompañan a los pedidos que los niños escribieron.

El estudio de Aldeas SOS señala que en Bolivia hay 4.062.572 niños y niñas. Esta cifra representa el 40,38 por ciento de la población nacional. Este sector no vota, pero su futuro depende en gran medida de las propuestas que el candidato elegido vaya a ejecutar.

Programas

Las propuestas enlos programas de gobierno se centran, en el caso del MAS, en los jóvenes haciendo énfasis en la capacitación técnica y la inserción laboral.

Por su parte, las propuestas del Frente Para la Victoria (FPV) apuntan a políticas de atención, prevención y protección a la población en estado de vulnerabilidad. Además, algunos planteamientos tienen el objetivo de mejorar la atención en la primera niñez, de cero a 5 años.

Comunidad Ciudadana (CC), por su parte, propone políticas de Estado que coadyuven a un mejor desarrollo de los niños y jóvenes.

El tema de capacitación para una inserción laboral también es tomado en cuenta por este partido.

DATO

200 cartas de niños y niñas Las notas fueron elaboradas por 200 niños y niñas que atravesaron o atraviesan riesgo social y son parte de Aldeas Infantiles SOS.

APUNTE

Tres partidos no tienen propuestas

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) son las organizaciones políticas que no cuentan con propuestas para los niños, niñas y adolescentes en sus programas de gobierno. Los tres partidos dejaron de lado a este sector y no apuntan ninguna política a seguir en caso de ser elegidos.

SEPA MÁS

Violencia a niños, niñas y adolescentes

Según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el 95 por ciento de la violencia sucede en la familia.

Infanticidios en Bolivia

Los informes del primer trimestre de 2019 muestran que se registraron 12 infanticidios en el país.

Datos de violencia

Cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (3 de cada 4) son víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores y 250 millones (6 de cada 10) son castigados a través de medios físicos.

Riesgo de perder familia

En base a un estudio realizado en 2017 por la UCB y Aldeas SOS, 666.066 niños y niñas están en riesgo de perder el cuidado familiar.

Centros de acogida

El Ministerio de Justicia elaboró un estudio sobre niñas, niños y adolescentes en cuidado institucional y develó que 8.369 niños y niñas crecen en centros de acogida.

esp_ninos_elecciones_2_andiaaaaaa.jpg Un grupo de niños juega en un parque público de la ciudad de Cochabamba. HERNÁN ANDIA

Cartasexpresan lo que creen que hace más falta

Las cartas de los niños expresan sus necesidades a partir de lo que conocen. En las mismas manifiestan lo que creen que les hace falta.

“Quisiera que ayuden a los pobres porque comen de la basura y dan pena cuando piden comida”, señala parte de una de las notas.

“Yo quiero que mi mamá no sufra y no llore porque con quien está es malo y no me quiere, me grita. Sólo te pido que me ayudes con mi familia y que mi mamá ya no llore”, afirma otra de las cartas.

“Le pido que me dé agua”, “yo necesito ayuda y apoyo para poder salir adelante”, “que ya no haya más delincuencia”, “le pido que nos ayude a nuestra educación fortaleciendo a las unidades educativas”, se lee en las notas que fueron escritas por los niños y niñas que atraviesan o atravesaron riesgo social y que participan de los servicios preventivos y restitutivos de Aldeas Infantiles SOS.

Los derechos a tener una familia, educación, salud y esparcimiento también se detallan como algunos de los deseos que tienen los niños y niñas para vivir en la sociedad.

Las cartas de los niños fueron entregadas a los medios de comunicación con el afán de hacer conocer que este sector también genera demandas para los candidatos presidenciales.