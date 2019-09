Bomberos voluntarios denuncian que apagan incendios y los colonos los vuelven a encender

LA PAZ |

Surgen varios videos en las redes sociales en los que se ve a bomberos voluntarios reprochar a colonos e interculturales por causar incendios. Denuncian que mientras ellos sofocan el fuego en zonas del municipio de Concepción, el más afectado por los incendios, los colonos los encienden en otros lugares, e incluso les reclaman por apagarlos.

#ANF Tras realizar tareas de sofocación de los incendios en el municipio cruceño de Concepción, voluntarios de Cochabamba se replegaron porque, según denunciaron, interculturales vuelven a encender el fuego con latas de alcohol.

(Vía: RRSS) pic.twitter.com/uluZFV5nbf — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) September 9, 2019

En un video se ve a los bomberos irse del lugar decepcionados por esta situación, al ver sus esfuerzos sin resultados por acción de los colonos.

"Somos de Cochabamba y muy decepcionados nos vamos, hemos ido viendo comunarios en moto que nos seguían (...), y vimos en la comunidad de Fortaleza que cuando estamos logrando apagar el fuego, viene un comunario a decir que por qué lo estábamos apagando, que ellos lo mismo lo van a prender, y realmente eso pasó, todo el trabajo que hacíamos nosotros no sirvió de nada", lamentó uno de ellos.

En otro video, en una reunión nocturna entre comunarios y bomberos, incluso sube el tono de las quejas por la decepción de los voluntarios, quienes acusan a los mismos colonos por los nuevos focos de calor.

"Me ha pasado en otra comunidad, era como un perro detrás de mi cola, porque mientras apagamos en la noche el fuego, a la mañana siguiente en otro lado (encendían fuego), me emputa, porque yo he dejado mi familia para venir a ayudar (...), mientras yo apagaba otro desgraciado de mierda prendía fuego", expresó otro voluntario.

En otro testimonio, un voluntario contó que al ver una llamarada corrieron en auxilio y en el trayecto observaron a otro colono prendiendo fuego. "Estamos acá como empleados de chaqueadores (...), uno viene a dar una labor, un servicio de corazón, y se topa con otros intereses", lamentó otro bombero.

Una voluntaria acusó directamente a los comunarios de usar alcohol para seguir chaqueando. Dijo que los colonos escuchan lo que se habla en las reuniones para saber a dónde se dirigirán los voluntarios e ir a prender fuego a otro lugar.

Los incendios forestales en la Chiquitanía ya arrasaron más de un millón y medio de hectáreas en un mes, situación que afectó la flora y fauna del lugar y causó un daño incalculable a esa región de la amazonía.