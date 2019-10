Ponen 12 gigantografías de octubre negro en El Alto y el TED anuncia sanciones

Pese a que rige el silencio electoral, la guerra sucia con miras a los comicios generales de este domingo no se detiene. Entre el miércoles y jueves, más de una docena de gigantografías con imágenes sangrientas de los hechos registrados en octubre de 2003, en la denominada Guerra del Gas, fueron colocadas en diferentes sectores de la autopista que conecta La Paz con la ciudad de El Alto, otras en el ingreso de la avenida Juan Pablo II, además de Ciudad Satélite, lo que provocó las críticas de la ciudadanía y molestia en los transeúntes. Autoridades electorales sostienen que actuarán de oficio y sancionarán a los responsables.

Las imágenes impresas en gran tamaño fueron colocadas horas antes del cierre de campaña del partido oficialista en la zona de la Ceja de El Alto. La aparición de estas gigantografías generó una serie de críticas de la sociedad.

“De oficio, nuestra comisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia (Sifde), ha elevado un informe a la Sala Plena ayer (miércoles)”, informó Juan Pablo Torrez, vicepresidente del TED La Paz.

Respecto a las sanciones que se tomarían contra los responsables de estas imágenes desgarradoras, entre las que se puede observar la fotografía de una niña muerta, refirió que lo primero será ver el retiro de las vallas.

“Si seguro que sí (vamos a sancionar) porque estaríamos transgrediendo el marco de una campaña transparente, de una campaña sin guerra sucia y creo que es importante primero retirar esto que está transgrediendo si fuera el caso; en segunda instancia, se intentaría ubicar a los responsables para que, en el marco de reglamento de faltas y sanciones, pongamos una multa, una sanción o remitamos al Ministerio Público”, dijo.

En el sector de la avenida Juan Pablo II, de El Alto, estas imágenes duras se entremezclan con los elementos de campaña que utilizó partido gobernante para su cierre de campaña: afiches y banderas, entre otros.

Los ciudadanos de a pie comentan con bronca la falta de respeto a las víctimas del denominado Octubre Negro, que este 17 se cumple 16 años de los luctuosos hechos.

“No hay respeto ni por los muertos, ahora usan todo para arremeter contra el contrincante”, refirió dolida Dana Moncada, una transeúnte que pasó por el lugar de una de las gigantografías.

“No es posible que se use este hecho como si fuera triunfo de algún partido, no; ésta es la victoria de los movimientos sociales que nadie puede atribuirse y menos usar de esta forma”, indicó Francisco Tarqui, visiblemente molesto con las gigantografías colocadas en la zona alteña.

La Defensoría del Pueblo, ante la difusión de imágenes de cuerpos de víctimas en vallas publicitarias y gigantografías colocadas en varios puntos de El Alto, sin ningún tipo de respeto a la dignidad e imagen personal de ellas y sus familiares, y sin considerar que este tipo de material está expuesto públicamente a la vista de toda la población, expresó su rechazo a esta acción.

“Consideramos que la forma de expresión que se ha utilizado no es tolerable. Es totalmente reprochable porque afecta no solamente la sensibilidad de las personas que van a ver el banner (…) la forma en que se han utilizado las imágenes no solamente pueden ser tergiversadas sino objeto de morbo, pero más importante aún es que la dignidad, la vida, el honor de los muertos o acaecidos en octubre no puede ser utilizada de una forma tan grotesca”, señaló la defensora del pueblo, Nadia Cruz.

Además, en un comunicado, señala que “la institución defensorial instó al Órgano Electoral Plurinacional, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en el artículo 119 de la Ley de Régimen Electoral, investigar estos hechos y sancionar a los responsables y ordenando el retiro inmediato de las mismas”.

A su vez, el senador Yerko Núñez, de Unidad Demócrata (UD), demandó a las autoridades tomar cartas en el asunto y levantar o retirar esas imágenes que dañan la sensibilidad de las personas y, más que todo, el honor de los caídos.

Por su parte, el diputado Amilcar Barral, también de UD, afirmó que poner imágenes de Octubre Negro en carteles gigantes es jugar con la sensibilidad de las personas.