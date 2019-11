Evo intentó impedir que la OEA difunda el informe de fraude electoral antes de renunciar

Evo Morales, momentos antes de renunciar a la Presidencia de Bolivia, intentó impedir que la Organización de Estados Americanos (OEA), haga público el informe que revela fraude electoral en su favor.

"El domingo en la madrugada hablé con su jefe (dijo en referencia a un representante de la OEA) porque me informaron que ya había un informe preliminar y eso alimentó al golpe de Estado", dijo el expresidente en una entrevista con el periódico mexicano El Universal.

"La OEA es, en parte, responsable de los muertos que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: contácteme con Luis Almagro; no quiso, solo dijo: voy a consultar; no consultó nada y después sacó su informe", confesó Morales.

Deslindó cualquier responsabilidad e involucración en el fraude señalado por la OEA, que terminó favoreciendo al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo no pediría que hagan fraude, no haría eso jamás, vengo de las familias más humildes, las familias indígenas; mis padres me enseñaron valores, me enseñaron a nunca mentir, no miento; jamás robar”, declaró en otra entrevista, con La Nación de Argentina.

Morales se exilia en México. Su dimisión se produjo también por las constantes protestas ciudadanas en todo el país, un motín de la Policía y el pedido de las Fuerzas Armadas para que haga efectiva su renuncia.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro señaló el martes que en las elecciones generales de Bolivia se llevó a cabo “el golpe de Estado” y reiteró que la auditoría que se realizó a estos comicios, del 20 de octubre, establece que hubo fraude electoral.

“Golpe de estado es una forma ilegítima de acceder al poder y ejercerlo. Si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia, ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral, que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. El Tribunal Electoral de adjudicar el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional”, manifestó durante su intervención en Consejo Permanente de la organización internacional.

Almagro también calificó la situación como un "autogolpe de Estado" y aseveró que la reelección no es un derecho humano, contrariando el argumento de Morales para su nueva postulación.

Según el informe de la OEA, en el proceso electoral no existieron los controles necesarios de la cadena de custodio. El resguardo de las actas fue crítico. Asimismo, hubo una tendencia altamente improbable mostrada en el último 5 por ciento de cómputo; lo que denominan como un “comportamiento inusual”.

Finalmente, el organismo internacional asegura que hubo una “clara manipulación de la TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)”, pues sí resultaba probable que Morales quedara en primer lugar, pero no con el 10 por ciento de diferencia del segundo candidato más votado, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).