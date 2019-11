Tres manipulaciones informativas de Evo Morales en su primera semana en México

LA PAZ |

Desde su llegada a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dio al menos tres manipulaciones informativas a la prensa. La primera fue en una entrevista con la BBC de Londres sobre una declaración que hizo antes de su renuncia, la segunda respecto a que escuchaba una canción de 1994 cuando era niño y la tercera se trata de la presentación de imágenes de represión policial en México como si hubiesen ocurrido en el país.

Primera manipulación

En una entrevista con el periodista Gerardo Lissardy de la BBC, en México, la anterior semana, Morales aseguró que en la mañana del domingo 10 de noviembre -cuando anunció la anulación de las elecciones nacionales del 20 de octubre- dijo que iba a convocar a nuevos comicios "sin Evo Morales".

Incluso durante la ya acalorada entrevista, Morales se molestó con el periodista, quien le hizo notar que recién en México -donde llegó el martes 12 en condición de asilado- habló de su predisposición de no candidatear en las nuevas justas electorales.

"Por favor, por favor, no me trate de mentiroso (...) No te acepto eso. El domingo en la mañana hice una conferencia de prensa, textualmente: "No hay ningún problema, nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Supremo Electoral y sin Evo Morales". Eso planteamos el domingo en la mañana, a las siete, ocho de la mañana", aseguró.

Sin embargo, solo hace falta revisar el material audiovisual de dicha conferencia para evidenciar que Morales mintió, pues en la misma no mencionó que no participaría en las próximas elecciones.

"He decidido (...) segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos", resaltó en la conferencia del domingo 10, horas antes que anunciara su dimisión.

Segunda manipulación

La segunda manipulación fue durante la conferencia de prensa que brindó ayer miércoles a la prensa mexicana e internacional. Allí denunció la represión que realiza en Bolivia por parte del Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez a las manifestaciones que piden que esta renuncie y que retorne Morales.

Para sustentar su denuncia proyectó el video titulado "El Gobierno golpista de Áñez", en este se mostró una agresión policial que tuvo lugar en la plaza Tres Culturas México DF, el 3 de octubre de 2013, cuando los efectivos mexicanos golpearon con sus cascos a una mujer.

Tercera manipulación

La tercera manipulación la dio en la misma conferencia, en la que se refirió a que él escuchaba la canción Lamento boliviano del grupo argentino Enanitos Verde cuando era niño y vivía en la comunidad orureña de Orinoca, donde nació.

"Bolivia ya no es como antes. Quiero decirles con mucha sinceridad, con absoluta transparencia. Cuando yo era niño de la escuela, mis profesores me hacían cantar lamento boliviano", dijo ayer Morales.

Sin embargo, dicha canción fue reeditada por esa banda de rock en 1994, 10 años después de que fuera compuesta por Dimi Bass (Raúl Federico Gómez) y Natalio Faingold (ambos integrantes de Alcohol Etílico) en 1984. En cualquiera de esos dos años, Morales -nacido en 1959- no era niño, pues en el primero tenía 35 y en el segundo, 25.