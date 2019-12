Senado consultará al TCP la ampliación de mandato de autoridades del Ejecutivo y Legislativo

Diego Fernando Vega Ibarra, excónsul de Bolivia en Orán designado durante el gobierno del expresidente Evo Morales,... Ver más Excónsul declara que desconocía sobre la droga y Justicia argentina fija nueva audiencia

“Acabo de informarme que hace una hora, el mejor legado a Evo a 14 años (por el Día de la Revolución Democrática y... Ver más Evo sobre la orden de aprehensión en su contra: No me asusta, me da fuerza