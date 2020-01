Romero es visto en Sopocachi y Murillo asegura que puede circular normalmente

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, fue encontrado caminando en la zona de Sopocachi por un periodista español que le realiza una serie de preguntas. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asegura que Romero puede circular normalmente porque no tiene una orden de apremio en su contra.

OKDIARIO localiza a Carlos Romero, ministro de Evo Morales al que investiga Bolivia por los pagos a Podemos https://t.co/ShOsmTjvxN pic.twitter.com/RLCzS2Knsm — Alejandro Entrambasaguas (@entrammbasaguas) January 9, 2020

El periodista español, Alejandro Entrambasaguas de OK Diario, se acercó al exministro que caminaba hacia un edificio en la zona de Sopocachi, para preguntarle sobre los nexos con el partido español Podemos. Ante estas interrogantes, Romero respondió: “No te lo voy a contar. No conozco nada”.

Por su parte, Murillo asegura que el exministro de Morales no tiene actualmente ninguna orden de aprehensión en su contra por lo que no corresponde ninguna aprehensión.

"No estamos persiguiendo a la gente porque se nos ha ocurrido perseguir, donde tenemos pruebas y acusaciones claras y donde hay ordenes de apremio estamos ejecutándolas; Carlos Romero no tiene más denuncias, no tiene orden de apremio puede circular normalmente”, expresó Murillo en una entrevista con la red Unitel.

Tras la circulación del video en las redes sociales, un grupo de aproximadamente 50 personas se trasladaron hasta la casa de Romero en Auquisamaña e instalaron una vigilia.

Una de las personas que instaló la vigilia contó a la red ATB que conversaron con el exministro y les ofreció dinero para dejarlo salir.

“Nos ha ofrecido dinero, nos ha ofrecido entrar a su casa sabiendo que no podemos allanar, él ha querido intimidarnos, ha querido comprarnos con dinero”, dijo.

El pasado 6 de enero, los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros del gobierno de Evo Morales Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez por presuntos delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto terrorismo.

Murillo, explicó que dichas denuncias se encuentran en proceso de investigación y ninguna emitió una orden de aprehensión contra la exautoridad.