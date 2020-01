Rechazan acción de libertad de Romero y hoy va a cautelares

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz definirá hoy la suerte del exministro de Gobierno Carlos Romero en su audiencia de medidas cautelares, toda vez que ayer el Juzgado de Sentencia Penal Onceavo denegó la Acción de Libertad interpuesta por la exautoridad, en el caso denominado Uelicn.

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses en tanto se indaga el caso.

“El suscrito juez determina denegar la presente acción de libertad propuesta por Carlos Gustavo Romero Bonifaz en contra de los fiscales Germán Rea y Ruddy Terrazas apelando al efecto que no se está entrando al fondo que ha expuesto la parte accionante se ha establecido que sea la autoridad judicial cautelar que resuelva”, establece la resolución.

Romero aseveró que “no he hecho nada malo, a mí no me van a encontrar nada, solamente respeten los procesos”.

La defensa del exministro, Andrés Zúñiga, refirió que la determinación irá en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero que de todas maneras deberá a audiencia cautelar.