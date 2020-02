Abandonan a una bebé en un baño público en El Alto

Una bebé recién nacida fue abandonada en el interior de un baño público de la zona Caluyo de la ciudad de El Alto. La pequeña fue encontrada la noche del domingo por una mujer que le dio cobijo desde entonces.

Ofelia C., la persona que encontró a la bebé, indicó que la infante estaba al interior de una bolsa.

Relató que al ver a la bebé se asustó porque pensaba que estaba sin vida. Se animó a tocarle el rostro y la niña empezó a llorar. Alarmada, notó que la bebé estaba mojada, por lo cual usó su manta para protegerla del frío.

La niña tenía un pie sellado y aún tenía el cordón umbilical ensangrentado, según contó la mujer.

Ofelia aseveró que entonces acudió a la Policía, pero el lugar estaba con las puertas cerradas, y luego fue a la Defensoría, pero no la atendieron alegando que no estaban en horario de oficina y optaron por decirle que tenga a la bebé. La señora desde entonces cuidó y alimentó a la bebé.

Por su parte, el director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Douglas Uzquiano, en entrevista con Red Uno, manifestó que se hará una investigación sobre el personal que no cumplió sus función.

Hoy, la bebé fue entregada por la Policía al Albergue 24 horas de la municipalidad para su cuidado, informó Uzquiano.

La mujer hizo un llamado a los padres de la niña para que reflexionen.