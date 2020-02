OEA: Artículo de The Washington Post tiene "falsedades" y "no es científico"

Una nota de opinión publicada en el diario estadounidense Washington Post, basada en un estudio estadístico elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusett (MIT), señala que no... Ver más Análisis publicado en The Washington Post dice que no hay "evidencia estadística” de fraude en Bolivia

El Movimiento Al Socialismo (MAS) rechaza el peritaje hecho en Colombia al audio donde supuestamente se escucha al expresidente Evo Morales dando órdenes de cercar las ciudades. El ejecutivo de la... Ver más El MAS rechaza resultados del peritaje al audio del expresidente Morales

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, descartó la enfermedad del coronavirus en un caso sospechoso detectado en la ciudad de La Paz, tras conocerse los resultados de la segunda prueba de laboratorio. Ver más Tras segunda prueba, ministro de Salud descarta coronavirus en caso sospechoso de La Paz