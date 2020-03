Elba Terán es sentenciada a 15 años de cárcel por narcotráfico

Después de más de ocho horas de audiencia, el Tribunal de Sentencia número 7, a cargo del juez Rolando Magne, sentenció ayer a 15 años de presidio a Elba Terán Gonzales por el delito de tráfico de sustancias controladas. La condena deberá ser cumplida en el penal de Palmasola, de Santa Cruz.

La sentenciada es hermana de Margarita Terán, exconstituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente cocalera del trópico.

El Ministerio Público acusó a Elba Terán por tres delitos: tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; sin embargo, tras deliberar, sólo se la condenó por la primera acusación.

Ella y su hermana Juana fueron atrapadas con 147 kilos de cocaína el 23 de septiembre de 2008; sin embargo, luego de pagar una fianza de 50 mil bolivianos y estar detenidas unos 100 días, consiguieron la libertad.

Terán fue aprehendida nuevamente el 17 de enero de este año por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en una casa lujosa de Santa Cruz y el 19 del mismo mes fue remitida a la cárcel de Palmasola y trasladada la noche de martes a Cochabamba para el juicio oral.

Al inicio del proceso, Terán se negó a prestar su declaración; sin embargo, antes que el jurado ingrese a deliberar pidió la palabra. “Me están usando políticamente. Mi familia no conoce ese negocio (narcotráfico); los policías pusieron todo, en mi bolsa sólo tenía mis joyas, no droga”, dijo.

El operativo

Durante el desarrollo del juicio, 13 policías, en ese entonces destinados a Umopar, declararon y narraron detalles específicos del operativo en el que se aprehendió a Elba Terán, su hermana Juana y Tomás Veizaga (declarados en rebeldía).

“Todo es mentira, los policías que declararon no fueron los que me agarraron; a mí me agarró la DEA, y no eran sólo dos camionetas, eran seis”, señaló Terán.

El mayor Álex Torres Crespo comandó el patrullaje rutinario del 23 de septiembre de 2008 entre las 15:00 y 16:00. Estuvo acompañado por 13 policías de diferentes rangos.

Torres Crespo explicó que identificaron a un hombre, Tomás Veizaga, quien al ver el patrullero comenzó a huir. “Corrió al lado sur de la carretera, entonces decidimos seguirlo, llegamos a un terreno donde habían dos casas (un pahuichi y una vivienda en forma de L)”.

Agregó que Veizaga logró alertar a dos mujeres que fueron identificadas como Elba y Juana Terán. “En primera instancia, Juana negó ser hermana de Elba, dijo que ella sólo era una conocida y que no tenía nada que ver”, señaló.

Según declaraciones de los policías, Elba Terán, tras percatarse del operativo, entró corriendo al pahuichi y luego salió con una bolsa celeste que tenía un plato desechable con una “muestra” de cocaína.

En el registro que se realizó al inmueble se halló una bolsa negra, en un cajón de una máquina de coser, con 19. 814 dólares.

Los policías convocados a la audiencia de juicio oral agregaron que, tras inspeccionar el pahuichi, requisaron la casa de ladrillos construida en forma de L.

Al llegar a quinta habitación, se percataron de que no tenía ventanas y que poseía una estructura y material de construcción diferente. Dentro, encontraron tres gangochos (dos celestes y uno rosado) y una bolsa negra con ladrillos de cocaína. Los uniformados confiscaron documentos de propiedad y dos recibos de giros bancarios hacia España, de 30 mil dólares cada uno, a nombre de Ponciano Escalera.

Se informó también que Terán fue revisada por una policía que le halló 4 mil dólares ocultos en sus partes íntimas. A solicitud de la Fiscalía, dos vehículos, una casa y los 19 mil dólares fueron confiscados.

