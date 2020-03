Los vecinos rechazan que la villa deportiva sea centro de aislamiento

Los predios de la Villa Suramericana, en la zona sur de Cochabamba, donde existen 612 departamentos, serán habilitados para abrir un centro de cuarentena por el coronavirus por decisión del Ministerio de Salud, informó ayer el alcalde de la ciudad, José María Leyes.

Horas después de conocerse esta información, los vecinos del distrito 15, que corresponde a La Tamborada, rechazaron la decisión y amenazaron con instalar una vigilia para evitar el traslado de pacientes.

“Esto no es hospital, no es un cementerio; es una villa olímpica; no son nichos para que vayan a depositar a los enfermos y encerrarlos hasta que se mueran”, dijo Beatriz Gironda, una vecina.

Agregó que esta acción viene de la derecha “para diezmar a la zona sur porque siempre hemos sido unidos”.

Los departamentos se construyeron para los Juegos Suramericanos 2018 y están desocupados debido a que su plan de comercialización no ha funcionado. A ello se suma que no tienen servicios básicos y se debe implementar un sistema de dotación de agua con cisternas.

De acuerdo con el Alcalde, la villa reúne las condiciones necesarias para ser utilizada inmediatamente como centro de aislamiento de pacientes sospechosos o asintomáticos que hayan estado en contacto con un enfermo de Covid-19. La cuarentena es inicialmente de 14 días.

El coronavirus tiene síntomas similares a un resfrío: fiebre, dolor, cabeza, tos seca y secreción nasal.

“Qué importante va a ser que un ciudadano que tenga los síntomas se dirija a un centro municipal, público o a su médico, porque la detención al inicio es vital para evitar la propagación de la enfermedad”, instó.

La Alcaldía también propuso habilitar los hospitales del sur y norte para la atención de los pacientes con coronavirus. Por el momento, el sur tiene dos ambientes para este tipo de situaciones, pero el otro requiere equipamiento y personal.

Consultado por el presupuesto destinado para llevar adelante las acciones de prevención y atención a la pandemia, la autoridad edil sostuvo que se ha establecido un presupuesto inicial de 7 millones de bolivianos.

EN SANTA CRUZ HABILITAN UN CUARTEL EN WARNES

REDACCIÓN CENTRAL

Luego de que la presidenta Jeanine Áñez anunciara el funcionamiento de la ex escuela militar antiimperialista como centro de atención para pacientes con coronavirus, vecinos de Warnes se opusieron argumentando que las instalaciones de la actual Escuela Militar de Ingeniería “Héroes de Ñancahuazú” no cuenta con el equipamiento necesario para atender a pacientes con el virus, por lo que resulta riesgoso para los vivientes del kilómetro 22 de la ruta al norte.

“No queremos que traigan a la enferma. Si en Santa Cruz no la han querido, cómo la vamos a recibir en este lugar, que vive gente de escasos recursos”, manifestó Ever Iban, un vecino.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que en La Paz se habilitará una de las clínicas cubanas.