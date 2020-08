Políticos exigen investigación de presunta relación de Evo Morales con una menor de edad

Representantes políticos de diversos sectores pidieron este viernes que la Fiscalía investigue el caso de la presunta relación de pareja que mantuvo Evo Morales con una menor de edad durante varios años. La relación se mantiene supuestamente hasta hoy, cuando la joven tiene 19 años, 41 menos que el expresidente.

El senador Pablo Klinsky y los diputados Tomás Monasterio y Fernanda San Martín demandaron que la Fiscalía abra una investigación contra Morales.

En redes sociales se han publicado decenas de fotografías de Noemí M. C. junto a Evo Morales tomadas en diversas ocasiones, como a las orillas del lago Titicaca, en el avión presidencial, en el supuesto gimnasio de la residencia presidencial y almorzando o cenando.

Noemí M. C. también viajó a México, una vez que el expresidente se trasladó a esa ciudad tras su renuncia, y luego viajó en dos oportunidades a Argentina, según información que autoridades policiales lograron extraer del teléfono de la joven. En un viaje a Ushuaia, en el sur de Argentina, ambos viajaron en el mismo avión, pero en asientos separados, y al bajar de la aeronave Morales pregunta por ella, según un video que circula en redes sociales.

No se sabe con exactitud de cuándo datan las primeras fotos de Morales y Noemí, pero en algunas el expresidente luce su famosa chompa a rayas, que no usa hace años. Es posible pensar que la relación dura ya cuatro o cinco años.

Si se comprueba la relación, Morales sería acusado de estupro, que se da cuando personas mayores tienen relaciones con menores de 18 años. La pena es de tres a seis años de cárcel. Sin embargo, no se sabe si Noemí podía haber tenido incluso 14 años si es que la relación empezó hace cinco. En ese caso, el delito es más grave ya que pasa a ser violación, con hasta 15 años de cárcel.

“Las fotografías, los pasajes y otros indicios hacen ver la veracidad de la relación de pareja de Evo Morales con una menor de edad, este es un delito que debe ser investigado y la Fiscalía debería, de oficio, abrir el caso”, dijo a Brújula Digital el actual diputado y candidato a senador de Juntos, Tomás Monasterio.

El legislador hizo énfasis que, de comprobarse el hecho, este no sólo sería un delito sino también un acto inmoral de una persona poderosa y mayor contra una adolescente. Monasterio destacó el trabajo de Alejandro Entrambasaguas, el primer periodista en divulgar las fotos.

El caso se inició en julio, cuando la Policía recuperó un vehículo oficial que la Gobernación de Cochabamba que se había reportado como supuestamente robado un par de años atrás, durante la gestión del entonces gobernador Iván Canelas. Allí se encontraban Noemí y su hermana y los efectivos las detuvieron brevemente. Al revisar el celular se halló el material que ofrece indicios sobre la presunta relación de pareja de Morales.

Según la hipótesis de la Policía, el auto no había sido robado sino entregado como un obsequio a la supuesta pareja de Morales.

“Es vox populi que el expresidente Morales tiene afición por menores de edad, eso no es nuevo, es una característica que se replica en otros dirigentes cocaleros y sindicales”, dijo a Brújula Digital la diputada Fernanda San Martín.

En el caso actual, la diputada, que es también abogada, dijo que la ley es muy clara en sentido de que la relación de un adulto con una menor de edad implica el delito de estupro.

“Se debe hacer una investigación oficial del caso debido a que, con las fotografías y los pasajes de avión, estos ya no son rumores, sino indicios y existe una fuerte sospecha de que hubo una relación ilícita entre Morales y la menor”, dijo San Martín.

La diputada agregó que en este caso no se puede revictimizar a la joven, que es la víctima de este asunto, y que por ello debe protegerse su identidad y su rostro. “La diferencia de edad, la asimetría de poder entre ambos, hace que no se pueda hablar de consentimiento. Que la joven hubiera publicado las fotos en sus redes sociales no es justificación para exculpar el delito de estupro”, dijo.

Morales es conocido por sus desaprensivas declaraciones sobre la mujer y la sexualidad. En numerosas ocasiones vertió opiniones insultantes contra las mujeres, y en una ocasión afirmó: “Yo dije alguna vez que acabo mis años de gestión (y me voy) con mi cato de coca y mi quinceañera”.

El senador Klinsky sentenció que la presente relación de Morales implica “un tema gravísimo y por supuesto que debe ser investigado a fondo. La Fiscalía ya debería haber iniciado sus diligencias de oficio, corresponde una pronta actuación del Ministerio Público”, expresó.

Luego dijo que existen “otros organismos, relacionados con los derechos de los menores y los derechos humanos en general, que no pueden seguir guardando silencio sobre esto. Parecen haber indicios serios y Bolivia no debe permitir bajo ningún concepto la impunidad en abusos de menores, mucho menos si se llevaron a cabo usando la investidura presidencial”.