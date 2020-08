Gobierno dice que identificó a personas armadas y que no permitirá más bloqueos

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, afirmó que el Gobierno decidió no intervenir los puntos de bloqueo de la semana pasada para evitar un “baño de sangre”, pero aseveró que ya no se permitirán más bloqueos en el país. Afirmó que los movilizados tenían armas y las iban a usar contra sus mismos compañeros “para victimizarse” y culpar al Gobierno, pero advirtió que estas personas armadas ya fueron identificadas y serán puestas ante la ley.

“Ya no vamos a permitir que se bloquee más Bolivia, hemos sido demasiado tolerantes, logramos que el Órgano Electoral fije la fecha definitiva, el gobierno no tiene la culpa del cambio de fecha, el TSE es un órgano independiente. Ahora, los bloqueadores están pidiendo cosas totalmente descabelladas como que se retome el año escolar o la renuncia de la presidenta y eso no va ocurrir”, dijo en una entrevista con Bolivia TV.

Sectores del MAS bloquearon por 12 días varias carreteras de todo el país, en protesta por la postergación de las elecciones para el 18 de otubre, fecha que al final aceptaron luego de la promulgación de una ley que blinda ese plazo.

“Hemos sido catalogados de tibios porque no intervenimos los bloqueos, ya dijimos la razón, Iba a haber un baño de sangre porque ellos iban a disparar a su propia gente, por eso fuimos por el camino del diálogo y dio resultados, pero ya no vamos a permitir más bloqueos, ya se han agotado todas las instancias de diálogo, y si es necesario el uso de la fuerza, el uso de fuerza está sobre la mesa”, aseveró Issa.

Explicó que el Gobierno tenía lista a la Policía y al ejército para intervenir, pero se llegó a contabilizar 182 puntos de bloqueos y la logística tendría que ser muy grande.

“Y cuando se interviene un punto los bloqueadores vuelven a bloquear, (entonces) preferimos evitar la confrontación porque al interior de los grupos de bloqueadores había gente armada que iba a usar sus armas no contra la Policía sino contra ellos mismos para victimizarse, ellos subieron videos mostrando gente con armas de última generación, realmente iba a ser un baño de sangre. Ya está inteligencia buscando estas personas, las vamos a ubicar y las vamos a procesar penalmente”, indicó.

Dijo que hasta el momento hay al menos 18 personas detenidas durante los tiempos de los bloqueos, por diferentes delitos.

Dijo que el 99 por ciento de las carreteras ya están expeditas, aunque lamentó que muchas vías sufrieron daños irreparables por las piedras y dinamita que usaron los bloqueadores.