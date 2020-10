Tomasa Yarhui: Fue una decisión dolorosa y a la vez patriótica la declinación

LA PAZ |

La ahora excandidata a la vicepresidencia por la alianza Libre 21, Tomasa Yarhui, afirmó hoy que fue dolorosa y a la vez patriótica la decisión de retirarse de la carrera electoral para no dispersar el voto en las elecciones del próximo 18 de octubre.

"Se ha tomado la decisión de declinar la candidatura, no queremos dispersar el voto, nos ganaron las famosas encuestadoras, (nos) ganó el miedo, pero estamos aquí firmes, defendiendo la democracia y la libertad, (aunque fue) una decisión dolorosa y a la vez patriótica", dijo Yarhui, en una entrevista con Unitel.

Agregó que fue una "decisión muy dura" porque de por medio está la expectativa de su militancia, además de los candidatos a senadores y diputados.

"Hemos antepuesto los intereses del país, pues se corre el riesgo de perder la democracia, no queremos dispersar el voto, (...) me duele mucho que el programa, la visión de país que tanto queremos para nuestra Bolivia (no haya tenido la respuesta esperada, ahora) el reto está en los otros candidatos, espero que estén a la altura del pueblo de Bolivia que tanto nos necesita", remarcó.

Asimismo, dio a conocer que durante este lunes la alianza hará llegar una carta al Tribunal Supremo Electoral oficializando la declinación de Libre 21.

El pasado domingo, el candidato a la presidencia por Libre 21, Jorge "Tuto" Quiroga, anunció la decisión del retiro de la carrera electoral, a tiempo de pedir disculpas a todos sus seguidores porque consideró que pudo hacer más.

"Tomo esta decisión y no me alivia, por el contrario, tengo en el alma un profundo dolor y una enorme angustia", aseguró Quiroga.