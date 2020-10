El nuevo reglamento de la Policía no fue aprobado

“Me voy siendo más amigo que nunca de la Policía. En este tiempo he aprendido a conocer a esta institución, ha sido un honor trabajar con ustedes”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante la entrega de cámaras personales a oficiales de Tránsito de Cochabamba.

Murillo pidió al Gobierno entrante aprobar y poner en vigencia el nuevo reglamento de ascensos de la Policía, redactado por personal policial de diferentes grados con el objetivo de transparentar los ascensos y cargos en la Policía.

La autoridad de Gobierno, ayer, hizo entrega de 150 body cams (videocámaras) a la dirección departamental de Tránsito.

“Estas cámaras servirán de ida y vuelta para la lucha contra la corrupción en la Policía y la población. Buscamos transparentar el trabajo de esta institución”, dijo.

El Ministro de Gobierno señaló que es fundamental continuar mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales, como los sueldos, vehículos, armas y demás implementos necesarios para realizar su trabajo.

“Entre los intentos de transparentar los ascensos, fue trabajar en el nuevo reglamento de ascensos, el que no pudo ser aprobado por varias observaciones que hicieron precisamente aquellos policías que postulan a general”, explicó.

Murillo dijo que la persona que asuma como ministro de Gobierno tiene una gran tarea: “Si quieren una Policía servil, no respetarán el nuevo reglamento, además de revisar los files de todos los policías y verificar que no tengan certificados comprados; si no hacen eso, entonces sabremos el camino que seguirán”, dijo.