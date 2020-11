Huayllani: abogado del general detenido dice que no ejecutó las operaciones, ni estuvo en el lugar

Tras la aprehensión del general Alfredo Cuéllar por su supuesta participación en las muertes de Sacaba en 2019, su abogado defensor Edwin Paredes manifestó en una entrevista que su defendido no ejecutó las operaciones ni estuvo en el lugar de los hechos en el puente de Huayllani de dicho municipio.

"El general Cuéllar sólo recibe una orden para un plan de operaciones de seguridad, son los comandos de las fuerzas los que ejecutan y no el general", alegó el abogado.

Según Paredes, el general Cuellar sólo cumplió la instrucción de formular un plan de operaciones de seguridad pero no tomó parte en el operativo ni estuvo en el lugar y tampoco dio alguna instrucción para usar armamento letal.

El abogado agregó que el jefe militar acusado de presunto asesinato estuvo realizando actividades administrativas en su comando durante los momentos en que se produjeron las muertes.

Paredes reveló que no esperaban la orden de aprehensión y que Cuéllar se encuentra preocupado, incluso enojado, puesto que reitera que "no ha estado en el lugar del hecho, no ha ejecutado ninguna acción" y arguye que ocupaba el quinto lugar en la cadena de mando respecto a las decisiones.

Cuéllar guarda actualmente detención en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del municipio de Sacaba.

El jurista hizo notar que su defendido inicialmente fue notificado por lesiones gravísimas y homicidio y ahora fue acusado por asesinado.

Detalló que los responsables de ejecutar las operaciones eran los comandantes de las fuerzas militares y policiales empero no así su defendido, un general de la Brigada Aérea.

Paredes añadió que Cuellar va a colaborar para que se identifiquen a los responsables de los hechos. Las declaraciones fueron brindadas en una entrevista televisiva con el programa Que no me pierda de la Red Uno.