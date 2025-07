YPFB despacha el 100% de combustibles y no asigna volúmenes adicionales por falta de recursos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha el 100% de combustibles que demanda el mercado nacional, pero no puede asignar volúmenes adicionales porque no cuenta con los recursos económicos, reveló el presidente de la empresa estatal, Armin Dorgathen.

"Nosotros estamos despachando 100% en diésel y gasolina 100%, no estamos despachando 105, no estamos despachando 110, no contamos con el producto en estos momentos para hacer sobredespachos, que serían necesarios para reducir de una manera mucho más eficientes las filas; sin embargo, no contamos con los recursos económicos que nos asigna el Ministerio de Economía y el Banco Central para realizar estos sobredespachos", indicó en una entrevista con El Deber Radio.

Por esa razón, dijo, se ven algunas filas en estaciones de servicio de las ciudades del eje del país, porque los volúmenes que se entregan cubren la demanda del mercado; además, hay algunas personas que acopian domingo y lunes para contar con el combustible en la semana.

"Si me asignan a mí una cuantía de recursos, yo traigo el diésel y la gasolina que me alcanza con la cantidad de recursos que me asignan. Hoy me están asignando para que yo pueda despachar 100% del volumen, estoy con la asignación normal por semana de combustible, entonces estoy despachando normal, pero no tengo 5, 10 millones de dólares adicionales como para llegar a un 105, 107% de abastecimiento, no cuento con esos recursos", insistió.

De acuerdo con Dorgathen, el país necesita un promedio de $us 60 millones para importar el combustible necesario para toda la semana, pero no para volúmenes adicionales que en este caso permitirían acabar con las filas.

Aseguró, no obstante, que desde el jueves irán reduciendo las filas de forma paulatina. Como ejemplo, señaló que en el caso del diésel se necesita despachar "110%, probablemente durante tres días, para ver realmente una reducción drástica en la fila de diésel y de ahí continuar a 100%".

"Con eso se vería una reducción mucho más fuerte, pero vuelvo a repetir, eso es con producto y actualmente no contamos con ese producto", recalcó.