Libre ve consolidada su dimensión nacional

Las recientes elecciones subnacionales marcaron la consolidación, en todo el país, de la presencia institucional de la organización política que lidera Tuto Quiroga, aseguró este lunes el secretario ejecutivo del partido Libertad y República (Libre), Luis Vásquez Villamor.

El político sostuvo que los resultados de las subnacionales ratifican la representación de Libre en los nueve departamentos y proyecta a esa organización como un instrumento de recuperación democrática, construcción nacional y desarrollo, con una visión de futuro para Bolivia.

En relación con los resultados electorales, Vásquez señaló que, más allá de la disputa por cargos, el objetivo de su organización fue fortalecer una estructura política a largo plazo.

“Mientras unos jugaron a ganar, nosotros jugamos a construir el partido republicano más grande de este siglo”, afirmó, al destacar la incorporación de jóvenes y nuevos liderazgos como parte de un proceso de renovación.

El dirigente explicó que la estrategia de Libre apunta a formar una nueva generación de líderes que, a futuro, asuman un rol protagónico en la construcción de una nación “moderna, grande y justa”.

Asimismo, indicó que el partido logró consolidarse como una alternativa política nacional pese a enfrentar obstáculos y acciones que buscaban impedir su participación en las elecciones subnacionales.

Vásquez también valoró los resultados obtenidos, señalando que reflejan el respaldo a un proyecto “republicano, democrático, nacional y digital”, que emerge en un contexto de incertidumbre política.

Destacó el liderazgo de Jorge Tuto Quiroga, a quien calificó como una figura que representa el sentido de patria y una esperanza de renovación para el país.