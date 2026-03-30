La Selección nacional tiene el once titular listo; Medina da un susto

Sin sorpresas y con todo listo, el técnico Óscar Villegas tiene confirmado como jugará mañana ante Irak, rival del que aseguró que tiene toda la información necesaria.

Bolivia e Irak jugarán el partido decisivo por el Repechaje Internacional, mañana desde las 23:00 (HB) en el estadio BBVA de Monterrey; el ganador accederá al Mundial 2026.

Tras vencer a Surinam el jueves (2-1), los días posteriores han sido dedicados a recuperar a jugadores golpeados y según el último reporte, de acuerdo a la información que dio a conocer el seleccionador nacional, “todos están a disposición” para jugar el crucial cotejo.

“Estamos muy bien, tuvimos un buen entrenamiento y hemos dedicado esta tarea a terminar de recuperar a quienes estaban golpeados, estamos con todos los jugadores al cien por ciento, contentos, disfrutamos este momento”, aseguró a los periodistas bolivianos que están en Monterrey, antes de la práctica de ayer.

De Irak, dijo de manera concreta, “se todo, tengo la información, así que no tenemos ningún problema en ese sentido”.



“Hay muchos factores a favor de Irak, es un plantel que conjunciona mejor, tiene más juego colectivo, también tiene tenencia de balón, si bien no son tan fuertes en cuanto a contextura como lo fue Surinam, es un plantel que juega muy bien, lo tenemos analizado”, señaló el técnico,

A puertas cerradas

El entrenamiento del sábado y de ayer fueron a puertas cerradas en el Complejo Borregos de Monterrey.

La idea que tiene el cuerpo técnico, es presentar el mismo equipo que superó a Surinam con Guillermo Viscarra y Enzo Monteiro en el once titular.

El lateral Diego Medina encendió las alarmas en el cuerpo médico de la Selección nacional, ayer se mencionó que fue separado del grupo porque se lastimó uno de los tobillos; en caso de que no pueda superar su molestia, la primera opción es para Lucas Macazaga, además que tiene a Yomar Rocha a disposición, razón por la que el cuerpo técnico de la Verde no tiene preocupación.



Además, se estima que Medina se recuperará y su dolencia no es de gravedad.