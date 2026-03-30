El Pentágono prepara una incursión terreste; Netanyahu ordena la expansión de Israel

El primer mes de guerra en Oriente Próximo se cumple entre la incertidumbre sobre su evolución en los próximos días. Ni EEUU ni Israel ni Irán envían señales que apunten a una reducción del conflicto.

The Washington Post confirmó ayer los preparativos del Pentágono para lanzar una operación terrestre en Irán, una operación que todavía necesitaría del visto bueno de Trump.

Netanyahu, por su parte, ha ordenado ampliar la parte de territorio que Israel ha ocupado en el sur del Líbano.

Y Teherán mantiene la represión interior, la retórica belicista y el disparo de proyectiles. Uno de ellos ha alcanzado este domingo un polígono en el sur de Israel.

Pero en este contexto, el ministro de Exteriores de Pakistán, uno de los mediadores, ha avanzado la capital de su país, Islamabad, acogerá “en los próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

No está claro si serían directas o indirectas y mucho menos si podrían abrir la puerta al final de esta guerra en Oriente Próximo.

50 mil efectivos

El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50 mil efectivos desplegados en Medio Oriente, unos 10 mil más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó ayer el diario The New York Times.

El despliegue de 2.500 marines y otros 2.500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino.

Washington mantiene habitualmente alrededor de 40 mil militares en la región, de acuerdo con el rotativo.

Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Por otra parte, el Ministerio de Salud iraní declaró que el conflicto causó 2076 muertes, entre ellas 216 niños, y 26 500 heridos, incluyendo 1 767 niños.

Teherán afirmó que 336 centros de salud y salas de urgencias resultaron dañados, según reporta Al Jazeera.