El Pentágono prepara una incursión terreste; Netanyahu ordena la expansión de Israel

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 30/03/2026 a las 8h29
ESCUCHA LA NOTICIA

El primer mes de guerra en Oriente Próximo se cumple entre la incertidumbre sobre su evolución en los próximos días. Ni EEUU ni Israel ni Irán envían señales que apunten a una reducción del conflicto.

The Washington Post  confirmó ayer los preparativos del Pentágono para lanzar una operación terrestre en Irán, una operación que todavía necesitaría del visto bueno de Trump. 

Netanyahu, por su parte, ha ordenado ampliar la parte de territorio que Israel ha ocupado en el sur del Líbano.

Y Teherán mantiene la represión interior, la retórica belicista y el disparo de proyectiles. Uno de ellos ha alcanzado este domingo un polígono en el sur de Israel.

Pero en este contexto, el ministro de Exteriores de Pakistán, uno de los mediadores, ha avanzado la capital de su país, Islamabad, acogerá “en los próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán. 

No está claro si serían directas o indirectas y mucho menos si podrían abrir la puerta al final de esta guerra en Oriente Próximo.

50 mil efectivos

El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50 mil efectivos desplegados en Medio Oriente, unos 10 mil más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó ayer el diario The New York Times.

El despliegue de 2.500 marines y otros 2.500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino.

Washington mantiene habitualmente alrededor de 40 mil militares en la región, de acuerdo con el rotativo.

Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Por otra parte, el Ministerio de Salud iraní declaró que el conflicto causó 2076 muertes, entre ellas 216 niños, y 26 500 heridos, incluyendo 1 767 niños.

Teherán afirmó que 336 centros de salud y salas de urgencias resultaron dañados, según reporta  Al Jazeera.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Pentágono prepara una incursión terreste; Netanyahu ordena la expansión de Israel
2
Las lluvias siguen azotando varias regiones del país y con mayor rigor en La Paz
3
Minería espera inversiones por $us 1.000 millones, mínima frente a Perú
4
Cerámicas del valle alto se comercializan en puestos de la ciudad desde hace 30 años
5
Domingo de Ramos. Ayer se dio “la bienvenida a Jesús en los corazones”

Lo más compartido

1
Oficial: Loza es gobernador de Cochabamba y Reyes Villa alcalde de Cercado
2
Paz anuncia medidas contra la corrupción y nuevos paquetes de leyes para reactivar la economía
3
Murillo asume como alcalde interino por vacaciones de Manfred
4
Manfred perfila una gestión centrada en obras, desarrollo y consenso
5
Justicia niega pedido de arresto domiciliario a la esposa de Marset

Más en Mundo

29/03/2026
Justicia niega pedido de arresto domiciliario a la esposa de Marset
En la última audiencia judicial, la jueza Rosarito Montanía rechazó el pedido de arresto domiciliario para Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, y...
Ver más
29/03/2026
De Ormuz a Malaca: los estrechos navegables primordiales del planeta
Donald Trump ha presionado a los aliados de Estados Unidos en Europa para que ayuden a asegurar el estrecho, advirtiendo que sería “muy malo para el futuro de...
Ver más
Donald Trump ha presionado a los aliados de Estados Unidos en Europa para que ayuden a asegurar el estrecho, advirtiendo que sería “muy malo para el futuro de la OTAN” si no apoyan los esfuerzos...
Ver más
29/03/2026
De Ormuz a Malaca: los estrechos navegables primordiales del planeta
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba ayer que Irán está “suplicando” un acuerdo para acabar la guerra en Oriente Próximo (pese a que Teherán había rechazado sus demandas...
Ver más
27/03/2026
Israel mata a jefe naval mientras Trump urge a Irán llegar a un acuerdo
El veredicto de un tribunal de Los Ángeles podría tener consecuencias en los cientos de casos sobre adicción a las redes sociales que se ventilan actualmente en cortes de EEUU.
Ver más
26/03/2026
Declaran a Meta y Google responsables de adicción a las redes sociales
El juez federal Alvin Hellerstein ha rechazado este jueves la petición de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la...
Ver más
26/03/2026
Un juez de EEUU rechaza retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar el litigio por las sanciones
En Portada
29/03/2026 País
Paz anuncia medidas contra la corrupción y nuevos paquetes de leyes para reactivar la economía
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este domingo en la tradicional misa de Domingo de Ramos, oportunidad en la que adelantó que en los próximos...
vista
30/03/2026 País
Las lluvias siguen azotando varias regiones del país y con mayor rigor en La Paz
Las persistentes lluvias que azotan gran parte del país comienzan a mostrar su rostro más crítico en el departamento de La Paz, donde derrumbes, crecidas de...
vista
30/03/2026 Cochabamba
Cerámicas del valle alto se comercializan en puestos de la ciudad desde hace 30 años
Las cerámicas que se producen en las comunidades del valle alto se comercializan a diario en las casetas de la avenida 6 de Agosto, en la esquina con la...
vista
30/03/2026 Economía
Minería espera inversiones por $us 1.000 millones, mínima frente a Perú
La inestabilidad del panorama mundial y la fabricación de nuevos equipos tecnológicos disparan los precios de los principales minerales a niveles nunca antes...
vista
30/03/2026 Fútbol
La Selección nacional tiene el once titular listo; Medina da un susto
Sin sorpresas y con todo listo, el técnico Óscar Villegas tiene confirmado como jugará mañana ante Irak, rival del que aseguró que tiene toda la información...
vista
29/03/2026 Seguridad
Caen dos bolivianos con 35 toneladas de químicos en frontera argentina
Dos camioneros bolivianos fueron detenidos tras ser sorprendidos transportando 35 toneladas de sustancias químicas presuntamente destinadas a un laboratorio...
vista
Actualidad
El concejal Diego Murillo (APB-Súmate) asumió hoy como alcalde suplente temporal debido a la solicitud de vacaciones de...
Ver más
30/03/2026 Cochabamba
Murillo asume como alcalde interino por vacaciones de Manfred
La Fiscalía Departamental de La Paz informó este domingo la aprehensión de un hombre vinculado a un asalto a mano...
Ver más
30/03/2026 Seguridad
Aprehenden a sospechoso del asalto armado en Villa Copacabana; buscan a otros tres implicados
La Fiscalía Departamental de La Paz informó este domingo la aprehensión de un hombre vinculado a un asalto a mano...
Ver más
30/03/2026 Seguridad
Aprehenden a sospechoso del asalto armado en Villa Copacabana; buscan a otros tres implicados
Tras el movimiento de maquinaria pesada por deslizamientos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó el...
Ver más
30/03/2026 Economía
ABC habilita paso en el tramo La Angostura – Samaipata y pide precaución
Deportes
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
Sin sorpresas y con todo listo, el técnico Óscar Villegas tiene confirmado como jugará mañana ante Irak, rival del que...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
La Selección nacional tiene el once titular listo; Medina da un susto
Comenzó a practicar la natación como consecuencia de un accidente, no estaba en sus planes dedicarle más de cuatro...
Ver más
30/03/2026 Multideportivo
Loreley Daleney Lacunza: “Es un orgullo representar a Bolivia”
Tendencias
Naciones Unidas advierte de que el nivel del mar es ya unos 20 centímetros más alto que en 1900 y de que un tercio de...
Ver más
30/03/2026 Medio Ambiente
La ONU advierte: un tercio de los glaciares pueden desaparecer en 2050
El Bolivian Ornate Tiger Beetle, un llamativo escarabajo que destaca por su belleza y singularidad, se mantiene al...
Ver más
29/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano lidera una reñida competencia, en su cuarto "round", está con 51 % y su rival con 49 %
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
1926 marcó un hito en la historia del cine, aunque con una película que, en la época en que se estrenó, no causó el...
Ver más
30/03/2026 Cultura
A cien años del Fausto de F. W. Murnau
EEl festejo por el “Dia Internacional del Charango” destaca en la agenda cultural de la semana 14 del año. Los expertos...
Ver más
30/03/2026 Cultura
Cartelera: La música y la danza destacan en la semana cultural
Los éxitos que va cosechando en el contexto internacional el filme “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro...
Ver más
29/03/2026 Cine
Iris Ocampo: La hija cóndor es el resultado de muchos años de trabajo
La Fundación Musical Bravura y la Orquesta Filarmónica de Bolivia (OFB) promueven el arribo al país de la...
Ver más
29/03/2026 Cultura
Bolivia y Alemania se unen en un histórico encuentro sinfónico