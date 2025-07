Prado ratifica que no hará nada contra Evo; Patzi considera que esa postura es "bastante preocupante"

Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, ratificó en las últimas horas que por un "tema personal" no hará nada contra Evo Morales y tampoco lo enfrentará, en alusión a la orden de aprehensión que pesa en su contra por el delito de trata y tráfico de personas.

"Sí, es un tema personal. No van a tener nunca a Mariana enfrentando a una persona que es muy importante. Es un factor de poder y provenimos de ahí", aseveró. Y recalcó que "Mariana no atacará jamás en el debate a Evo por la importancia que tiene en nuestra historia".

La semana pasada, Prado ya había confesado que la condición para ser la candidata a vicepresidenta de Andrónico fue que "no se haga nada contra Evo Morales". "Yo le dije: Andrónico, no vamos a hacer nada contra Evo; si es contra Evo, no cuentes conmigo. Puede ser a pesar de Evo, pero contra él, no", relató.

Prado fue ministra durante el Gobierno de Morales y también ya había señalado que un hipotético Gobierno de Rodríguez necesitará el "factor Evo" para gobernar.

Empero, la postura de Prado generó preocupación en Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el principal partido que compone la Alianza Popular.

Entrevistado por Erbol, Patzi afirmó que "es un elemento bastante preocupante para el partido" y aclaró que aunque la alianza no se mete con las amistades personales, sí es alarmante que puedan existir ciertos relacionamientos políticos.

Patzi enfatizó que no comparte con la decisión expresada por Prado. Anunció que seguramente la alianza convocará a la candidata vicepresidencial para que brinde explicaciones.

Sin embargo, despegó a Andrónico Rodríguez de este tema. En criterio de Patzi, el senador se ha separado de Evo Morales y ya no tiene una relación con él, sino de lo contrario no sería candidato.

El fin de semana, consultado respecto a si llegará a ejecutar la orden de aprehensión contra Morales, si llegase al poder, Andrónico afirmó que "hará cumplir la Ley", aunque especificó que no ejercerá presión política. "Yo no voy a ejercer presión política sobre nadie, pero haremos cumplir la ley", aseveró en entrevista con Unitel.

Y especificó que "haremos cumplir la ley porque es el mandato del gobernante, no es juez ni fiscal para emitir ninguna versión o respuesta afirmativa, pero está en manos del Presidente cumplir y hacer cumplir la norma".

Morales tiene una orden de aprehensión en su contra y una imputación por el delito de trata y tráfico de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás, cuando ejercía la presidencia.

Sin embargo, la Policía no pudo ejecutar la orden debido a que Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba y resguardado por sus seguidores.