La justicia puede reformarse sin que se abra la CPE, según expertos

La posibilidad de una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) para resolver el tema judicial despertó varias alertas. Según el constitucionalista César Cabrera, se puede generar institucionalidad sin modificar la carta magna. La abogada Rebeca Delgado considera que el problema de fondo es la falta de independencia y no así la elección de magistrados por voto.



El ministro de Justicia, Iván Lima, informó la semana pasada que, desde el 3 de diciembre, se conformará una comisión de 10 notables para trabajar en una propuesta de reforma de la justicia. Uno de los temas que mencionó es la posibilidad de abrir la CPE para retirar la elección de magistrados de los tribunales a través del voto popular. Incluso sugirió que esto ocurra junto a los comicios subnacionales el 7 de marzo.



El abogado constitucionalista César Cabrera considera que la institucionalización de la justicia va más allá de la modificación de la CPE. Él considera que primero se debe garantizar una preselección estricta e idónea de los postulantes. Hecho que ocurre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de mayoría masista en los últimos 14 años.



“Se debería generar una comisión de evaluación con universidades y colegiaturas que evalúe de manera idónea a los postulantes (…). Todo este tiempo se ha privilegiado la partidocracia y no la meritocracia, porque ahora mismo son sus amiguitos los jueces (…). Si se quiere eliminar el voto popular, sí se tiene que abrir la Constitución”, señaló Cabrera.



Para la abogada y exdiputada Rebeca Delgado, es un riesgo abrir la CPE, pues ella considera que finalmente el partido en gobierno puede usar otros mecanismos para aplicar sus estrategias.



“Creo que el ejemplo más fresco es el del referéndum del 21F para modificar el artículo de la reelección. La población dijo no, pero al final usaron un recurso constitucional para hacer lo que les da la gana”, manifestó.



Asimismo, considera que el problema de fondo no es que se elijan a los magistrados de los tribunales a través del voto popular, sino que la preselección sea política.



“Es uno de los elementos, no es el esencial. El esencial es garantizar la independencia judicial y esto comienza en la preselección en la asamblea legislativa, ya sea por voto o no. Antes era el cuoteo y ahora es el cuateo”, agregó Delgado.



Además, ambos analistas coinciden en que una forma real de la justicia también significa dotar de mayor presupuesto, modificar leyes obsoletas, mejorar la formación de futuros abogados y ampliar la cantidad de jueces, vocales, salas y demás que permitan un despacho rápido de los trámites y procesos.

CC propone un Consejo Ciudadano

Comunidad Ciudadana (CC)plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos.

Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes a los tribunales: Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, fiscal general y fiscales departamentales.