El GIEI recibió a la expresidenta Añez para conocer su versión sobre los conflictos de 2019

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió este jueves la información de la expresidenta Jeanine Añez y del exministro Branko Marinkovic sobre los conflictos poselectorales de 2019, en el marco de la investigación que realiza sobre las muertes en Sacaba y Senkata.

El encuentro tuvo lugar en el Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra, por el espacio de poco más de media hora, según reportes de medios de comunicación cruceños. Las exautoridades no emitieron ninguna declaración, pues abandonaron el lugar en vehículos con vidrios polarizados, señalaron.

Añez solicitó al GIEI CIDH ser recibida en el marco de las investigaciones que lleva adelante desde fines de noviembre.

“Estoy a la espera de que CIDH y la GIEI me reciban para escuchar mi aporte a la investigación sobre la violencia y los DDHH que están realizando en nuestro país. Esa investigación debe ser imparcial y espero ser escuchada”, señaló la expresidenta en una misiva enviada al grupo internacional.

“Solicito que el GIEI me reciba en audiencia para exponer y presentar las pruebas del trabajo que realizó el Estado Bolivianos para reestablecer la paz… Es imprescindible que el Grupo Internacional de Expertos Independientes me reciba en audiencia para exponer y presentar todas las pruebas que el actual gobierno quiere ocultar y que no sea de conocimiento de los expertos”, acotó Añez en la carta enviada a este grupo.

El GIEI-Bolivia está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer. Este grupo inició su trabajo luego de suscribir un convenio con la administración del presidente Luis Arce.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 10 personas y otras 95 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.