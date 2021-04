Characayo dice que cayó en una “trampa” y apunta al director nacional del INRA

El exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, aseveró que el operativo en el que fue aprehendido recibiendo una coima de 20 mil dólares fue una “trampa” montada por personas de esa cartera y apuntó al director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), según informó su abogado, César Rojas.

“Mi defendido manifiesta de que él fue a una reunión con engaños y como se pudo establecer en las investigaciones el en ningún momento recibió, como dijo el ministro, más de 20 mil dólares. EL secuestro es 20 mil dólares, pero se le secuestra al director (Hiper García). Él manifiesta que sería una trampa, donde estarían involucrados tres personas con el objetivo de quitarle el cargo”, dijo Rojas a la red Unitel.

El abogado del exministro explicó que su defendido asistió a una reunión “pero él no sabía con quién se iba a reunir”. “Se entrega un sobre y no sabía el contenido. Este sobre se lo lleva el director y ahí estaba el dinero, pero posteriormente él ese entera en la aprehensión. Él dice que no tenía conocimiento de lo que había en el sobre”, indicó Rojas.

“Aparentemente, lo que manifiesta el exministro es que existe una pugna de poder, que no sería la primera vez que intentan sacarlo, ya había tenido un altercado, no es primera vez, cree que esto puede ser armado por estas personas. Esto estamos averiguando. Pero el nunca ha conocido a estas personas, no tuvo contacto con ellas. Para él esta es una trampa, fue sorprendido en su buena fe”, dijo su abogado.

Rojas aseveró que la hipótesis de Characayo es que todo se armó desde el INRA. “Ya no existía una buena relación entre la dirección nacional del INRA y el ministro, ya habían tenido discusiones y es aparentemente este director quien realiza este acto, eso vamos a investigar. Esa es la hipótesis que manejamos”, dijo.

Rojas rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a que Characayo sea líder de una organización criminal.