Defensa de Characayo ve cinco contradicciones en el caso soborno

El abogado César Rojas, encargado de la defensa del exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, aseveró que hay al menos cinco contradicciones en el caso de supuesto soborno para el saneamiento de tierras por el que la exautoridad fue detenida.

En entrevista con el programa A Media Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro, Rojas dijo que todas las evidencias apuntan que el caso fue armado debido a pugnas de poder al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aunque no especificó a los responsables.

Characayo y el exdirector nacional de Tierras, Hiper García, fueron enviados con detención preventiva acusados de los delitos de cohecho, uso indebido de influencias, concusión, entre otros, por el supuesto soborno para sanear tierras en Santa Cruz.

Rojas aseveró que entre las contradicciones está que en la audiencia de medidas cautelares el Ministerio de Justicia señaló que las víctimas denunciaron que los negociados empezaron en 2019 y que eso era de conocimiento de las autoridades, pero no lo denunciaron ante la Fiscalía.

“Desde 2019 tenían un negociado con funcionarios del INRA y que desde esa fecha estarían correteando, nos asombra que desde esa fecha no se haya hecho nada”, dijo.

Rojas también dijo que la Policía activó el operativo el miércoles en la noche, pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la denuncia la recibió en persona el sábado y el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que también recibió la denuncia de las víctimas, pero ninguna hizo nada hasta la noche del miércoles.

“Si ellos sabían ¿no era obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público? No lo hicieron. Al contrario, agarra el ministro como si fuera investigador y hace el operativo. El hecho de ser ministro no da esas potestades. Él coordina con la Policía, arman el operativo, esperan que se entregue el dinero, no a mi defendido, y recién los aprehenden. Esto significa que es un caso armado, en coordinación con miembros de inteligencia para hacer pisar el palito, porque el saneamiento lo realiza el INRA no el ministro”, dijo.

Según Rojas, lo que motiva este caso es una puga por el cargo. “El ministro viene de las bases de San Julián. Lo que se pretende es buscar justificativo para no ocupar ese cargo y no permitir que sea alguien de ese lugar quien asuma esa cartera de estado. Consideramos que ha habido una pugna de poder, intereses, que deben ser investigados”, dijo.

Otra contradicción, según el abogado, es la intervención del comandante de la Policía, Jhonny Aguilera. “¿Cuándo se ha visto al comandante hacer de investigador? ¿Quién es él para determinar qué requerimientos se debe realizar? Eso lo debe hacer el Ministerio Público. Por eso, decimos que es un caso armado, pero estamos investigando”, dijo.

Rojas también apuntó que “es muy extraño que el Ministerio de Transparencia, mencionan que el caso es desde 2019, ellos dicen que luchan contra la corrupción, si ellos sabían desde 2019 por qué no hicieron nada”.

Otro elemento es que ninguno de los videos difundidos por personal de la policía, que se difunden por redes y que supuestamente muestran a Characayo diciendo que agarró el dinero, es presentado como prueba por el Ministerio Público.

“Entonces la intención es dañar la imagen de la persona. Es muy irresponsable la participación de esas personas, en este caso policías, muy irresponsable. Muy irresponsable del ministro Lima que dice que le llegó a él la denuncia y no la presenta. Porque sería incluso incumplimiento de deberes. Igual el Ministro de Gobierno no puede iniciar investigaciones, eso es tarea del Ministerio Público”, indicó.

“Todas estas anormalidades que no se dan en todos los casos. Ya quisiera ver que hagan eso en un robo. Son cosas que hacen para protagonizar, para mostrarse. El ministro dice que tiene pruebas. ¿Cuáles pruebas? ¿Él ya ha resuelto el caso? ¿Es juez? Hay intromisión e imparcialidad”, dijo.

Otra contradicción que el abogado encuentra es en la decisión de la detención preventiva, porque no había riesgos procesales.

Vea la entrevista completa: